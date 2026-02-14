Von der Leyen nem kertelt, végleg eltörölné a tagállami vétót + videó

Gyorsabban kell döntést hoznunk, és ez azt is jelentheti, hogy a többségi döntéshozatal eredményeihez kell ragaszkodnunk az egyhangúság helyett. És ehhez nem kell megváltoztatnunk az alapszerződéseket, hanem a most is hatályban lévőt kell használnunk, és kreatívnak kell lennünk.