Von der Leyen nem kertelt, végleg eltörölné a tagállami vétót + videó

Az Európai Bizottság elnöke a müncheni biztonsági konferencián tartott beszédében teljes mellszélességgel kiállt Ukrajna mellett. Ursula von der Leyen szerint már eddig is eltántoríthatatlanok voltak Ukrajna támogatásában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 17:08
Ursula von der Leyen Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
A müncheni biztonsági konferencián szólalt fel Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke beszédében ismét hitet tett Ukrajna mellett.

European Commission President Ursula Von der Leyen (L) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky greet eachothers as they arrive for a working session of the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen on October 2, 2025. (Photo by Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT
Von der Leyen egyértelműen fogalmazott
Fotó: AFP

Von der Leyen beszédében ismét megerősítette: 

A tagállami vétót ki kell iktatni. 

Mint fogalmazott: 

Gyorsabban kell döntést hoznunk, és ez azt is jelentheti, hogy a többségi döntéshozatal eredményeihez kell ragaszkodnunk az egyhangúság helyett. És ehhez nem kell megváltoztatnunk az alapszerződéseket, hanem a most is hatályban lévőt kell használnunk, és kreatívnak kell lennünk.

Az EB elnöke arról is beszélt, hogy bármennyi támogatásra van szüksége Ukrajnának, azt biztosítani kell.

Eltántoríthatatlanok maradtunk Ukrajna támogatásában. Ebbe beletartozik a legutóbbi 90 milliárdos hitel, amit Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie, ha Oroszország jóvátételt fizet

– fogalmazott Von der Leyen. 

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

