Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán angol nyelven közzétett bejegyzésében közvetlenül szólította meg Volodimir Zelenszkijt.
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „Ez nem rólunk szól, hanem Európa jövőjéről”
Közösségi oldalán reagált Orbán Viktor az ukrán elnök legutóbbi kijelentéseire.
Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segít a magyaroknak tisztábban látni a helyzetet
– fogalmazott Orbán Viktor.
A magyar kormányfő szerint azonban az ukrán elnök félreérti a vita lényegét.
Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetsz az Európai Unió tagja
– fogalmazott Orbán Viktor.
Zelenszkij elnök totális félreértésben van: Ukrajna magát védi, nem minket. Oroszország őket támadta meg, nem minket. Ez nem a mi háborúnk!
– írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.
Hiába tesz önmagát minősítő, bunkó megjegyzéseket Orbán Viktorra, hiába szövetkezik Brüsszellel, hiába támogatja a Tisza Pártot, mi nem adjuk a magyar emberek pénzét, nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborújukba, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra
– fogalmazott Szijjártó Péter.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
A téma legfrissebb hírei
Merz óvatos Putyinnal, a németek többsége mégis tárgyalna
Merz Orbán Viktort említi.
Bóka János: A Tisza Párt annak a brüsszeli érdekcsoportnak dolgozik, amely a tagállamok rovására továbbra is támogatná Ukrajnát
„Mi ezt nem fogjuk hagyni! A biztos választás a Fidesz!”
Zelenszkij Münchenben: Szembeszállhatunk Oroszországgal
Orbán Viktort is megszólította az ukrán elnök.
Magyar Péter Münchenben a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát
A Tisza Párt elnöke háborúpárti politikusokkal egyeztet.
