Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „Ez nem rólunk szól, hanem Európa jövőjéről”

Közösségi oldalán reagált Orbán Viktor az ukrán elnök legutóbbi kijelentéseire.

Magyar Nemzet
Forrás: X2026. 02. 14. 14:23
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán angol nyelven közzétett bejegyzésében közvetlenül szólította meg Volodimir Zelenszkijt.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Vivien Cher Benko)

Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segít a magyaroknak tisztábban látni a helyzetet

– fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar kormányfő szerint azonban az ukrán elnök félreérti a vita lényegét.

Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetsz az Európai Unió tagja

– fogalmazott Orbán Viktor.

Zelenszkij elnök totális félreértésben van: Ukrajna magát védi, nem minket. Oroszország őket támadta meg, nem minket. Ez nem a mi háborúnk! 

– írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.

Hiába tesz önmagát minősítő, bunkó megjegyzéseket Orbán Viktorra, hiába szövetkezik Brüsszellel, hiába támogatja a Tisza Pártot, mi nem adjuk a magyar emberek pénzét, nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborújukba, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor) 

