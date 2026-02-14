andrij szibihaukrajnanatoeurópa

Kijev diktálna Európának

A müncheni biztonsági konferencián elhangzottak alapján úgy tűnik, Ukrajna ismét nem kér, hanem követel. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az Egyesült Államok távolodásával Európa biztonsága immár elképzelhetetlen az ukrán haderő nélkül.

2026. 02. 14. 18:42
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Új korszakot hirdetett meg Münchenben az ukrán diplomácia vezetője, és szavai aligha nyugtatják meg a békére vágyó európai polgárokat. Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrán Ház megnyitóján mondott beszédében félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Unió tagállamainak: az Egyesült Államok fokozatos távolodása miatt a kontinens biztonsági architektúrája összeomlóban van, az egyetlen kiút Ukrajna teljes körű integrációja.

Szibiha Ukrajna szerepének fontosságát hangsúlyozta Európa biztonságában
Szibiha Ukrajna szerepének fontosságát hangsúlyozta Európa biztonságában (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

Új korszakban élünk. Európa biztonságának kiszervezése véget ért

idézi Szibiha szavait a ZN ukrán hírportál.

A miniszter szerint eljött az ideje a belső erő megerősítésének, ami szerinte kizárólag úgy lehetséges, ha Ukrajna az új európai biztonsági rendszer elválaszthatatlan részévé válik. Ez a retorika tökéletesen illeszkedik Kijev azon törekvésébe, hogy a háború elhúzódása ellenére – vagy éppen azért – nélkülözhetetlen szereplőként tüntesse fel magát, miközben folyamatos fegyver- és pénzügyi támogatást követel a nyugati partnerektől.

Szibiha érvelése szerint Európának fel kell ébrednie a Csipkerózsika-álomból, és tudomásul kell vennie az új realitást: nem támaszkodhat többé vakon az amerikai védelemre. Ehelyett a partnerországoknak be kell látniuk, hogy valódi erejük kulcsa immár Ukrajna kezében van.

Elegendő saját erőnk van

– mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Kijev kész növelni a partnerországok hadseregeinek harckészültségét. Szibiha szerint országa nehéz utat járt be, és most nagylelkűen kész megosztani harctéri tapasztalatait a nyugati szövetségesekkel.

Az „oktatási szándék” fontosságát a NATO gyengeségeivel indokolják az ukránok, amit egy meglehetősen kínos incidens is alátámaszt. A tavaly tavaszi észtországi Sündisznó–2025 hadgyakorlat során a NATO több ezer fős harccsoportja csúfos vereséget szenvedett a modern hadviselés realitásai ellen. A nyugati katonák, figyelmen kívül hagyva a „transzparens csatatér” követelményeit – ahol a drónok és a műholdak mindent látnak –, álcázás nélkül mozogtak, sátrakat vertek és nyílt terepen hagyták a páncélozott járműveiket. A következmény megsemmisítő volt: egy mindössze tízfős ukrán csapat, amely az ellenséget imitálta, fél nap alatt virtuálisan likvidált 17 páncélozott járművet és további 30 célpontra mért sikeres csapást.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)

