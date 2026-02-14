Kijev diktálna Európának

Új korszakot hirdetett meg Münchenben az ukrán diplomácia vezetője, és szavai aligha nyugtatják meg a békére vágyó európai polgárokat. Andrij Szibiha külügyminiszter az Ukrán Ház megnyitóján mondott beszédében félreérthetetlen üzenetet küldött az Európai Unió tagállamainak: az Egyesült Államok fokozatos távolodása miatt a kontinens biztonsági architektúrája összeomlóban van, az egyetlen kiút Ukrajna teljes körű integrációja.

Szibiha Ukrajna szerepének fontosságát hangsúlyozta Európa biztonságában (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)

Új korszakban élünk. Európa biztonságának kiszervezése véget ért

– idézi Szibiha szavait a ZN ukrán hírportál.

A miniszter szerint eljött az ideje a belső erő megerősítésének, ami szerinte kizárólag úgy lehetséges, ha Ukrajna az új európai biztonsági rendszer elválaszthatatlan részévé válik. Ez a retorika tökéletesen illeszkedik Kijev azon törekvésébe, hogy a háború elhúzódása ellenére – vagy éppen azért – nélkülözhetetlen szereplőként tüntesse fel magát, miközben folyamatos fegyver- és pénzügyi támogatást követel a nyugati partnerektől.

Szibiha érvelése szerint Európának fel kell ébrednie a Csipkerózsika-álomból, és tudomásul kell vennie az új realitást: nem támaszkodhat többé vakon az amerikai védelemre. Ehelyett a partnerországoknak be kell látniuk, hogy valódi erejük kulcsa immár Ukrajna kezében van.

Elegendő saját erőnk van

– mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy Kijev kész növelni a partnerországok hadseregeinek harckészültségét. Szibiha szerint országa nehéz utat járt be, és most nagylelkűen kész megosztani harctéri tapasztalatait a nyugati szövetségesekkel.

Az „oktatási szándék” fontosságát a NATO gyengeségeivel indokolják az ukránok, amit egy meglehetősen kínos incidens is alátámaszt. A tavaly tavaszi észtországi Sündisznó–2025 hadgyakorlat során a NATO több ezer fős harccsoportja csúfos vereséget szenvedett a modern hadviselés realitásai ellen. A nyugati katonák, figyelmen kívül hagyva a „transzparens csatatér” követelményeit – ahol a drónok és a műholdak mindent látnak –, álcázás nélkül mozogtak, sátrakat vertek és nyílt terepen hagyták a páncélozott járműveiket. A következmény megsemmisítő volt: egy mindössze tízfős ukrán csapat, amely az ellenséget imitálta, fél nap alatt virtuálisan likvidált 17 páncélozott járművet és további 30 célpontra mért sikeres csapást.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto via AFP)