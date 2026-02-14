orbán viktorminiszterelnökmagyarországévértékelő

Felrobbant a nemzetközi média Orbán Viktor évértékelője után

Nem csupán Európában, hanem világszerte figyeltek a magyar miniszterelnök évértékelőjére. Orbán Viktor szavait Németországtól az Egyesült Államokon át Indonéziáig számos médium idézte.

Munkatársunktól
2026. 02. 14. 18:57
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Sokkot kapott a nyugati balliberális elit Orbán Viktor évértékelőjétől, legalábbis ez a kép rajzolódik ki az eseményről szóló nemzetközi beszámolókból.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)

Az amerikai Washington Times többek között azt emeli ki, hogy a magyar miniszterelnök dicsérte Donald Trump amerikai elnököt, amiért olyan környezetet teremtett, ahol az álcivil szervezetekre és megvásárolt újságírókra, bírákra és politikusokra le lehet sújtani.

Egy másik amerikai napilap, a The Washington Post tudósítása címének a beszéd egyik legfontosabb részét választotta:

az EU, nem pedig Oroszország jelenti a Magyarországra leselkedő legfőbb veszélyt.

Orbán Viktor szavaira Indonéziában is felfigyeltek, az Ipot News szintén az álcivil szervezetekkel való leszámolást tartotta a beszéd fő gondolatának, emellett idézte a kormányfő azzal kapcsolatos kijelentését is, hogy a brüsszeli elnyomógépezet továbbra is működik Magyarországon.

A német Welt idézet a miniszterelnöknek a Tisza Pártról szóló szavait, miszerint az Brüsszel alkotása, és a németek tudják, hogy szükségük van egy magyar pártra.

Orbán Viktor: Európa nem vesz részt a világ átalakulásában

Az EuroNews tudósítása elején arról ír, hogy a magyar kormányfő szerint a gőzgép feltalálása óta először Európa nem vesz részt a világ átalakulásában, de úgy véli, hogy Magyarországnak van esélye arra, hogy jól jöjjön ki ebből. 

A cikk visszautalt a miniszterelnök tavalyi évértékelőjére is, amelyben elhangzott, hogy

Trump szövetségeseként Magyarország, a történelem főutcáján fog haladni, míg politikai ellenfelei sáros mellékutcákon kóborolnak, mindez pedig mostanra valóra vált.

A Bloomberg tudósításában idézi Orbán Viktor arra vonatkozó szavait, hogy a Tisza Párt kikövezné az utat azelőtt, hogy a magyarokat az orosz–ukrán háborúba küldjék. Szintén idézték azt a gondolatot, hogy az olyan vállalatok, mint a Shell vagy az Erste, a halál vámszedői, a háború kutyái.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

