Felrobbant a nemzetközi média Orbán Viktor évértékelője után

Egy másik amerikai napilap, a The Washington Post tudósítása címének a beszéd egyik legfontosabb részét választotta:

az EU, nem pedig Oroszország jelenti a Magyarországra leselkedő legfőbb veszélyt.

Orbán Viktor szavaira Indonéziában is felfigyeltek, az Ipot News szintén az álcivil szervezetekkel való leszámolást tartotta a beszéd fő gondolatának, emellett idézte a kormányfő azzal kapcsolatos kijelentését is, hogy a brüsszeli elnyomógépezet továbbra is működik Magyarországon.

A német Welt idézet a miniszterelnöknek a Tisza Pártról szóló szavait, miszerint az Brüsszel alkotása, és a németek tudják, hogy szükségük van egy magyar pártra.

Orbán Viktor: Európa nem vesz részt a világ átalakulásában

Az EuroNews tudósítása elején arról ír, hogy a magyar kormányfő szerint a gőzgép feltalálása óta először Európa nem vesz részt a világ átalakulásában, de úgy véli, hogy Magyarországnak van esélye arra, hogy jól jöjjön ki ebből.