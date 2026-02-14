Felrobbant a nemzetközi média Orbán Viktor évértékelője után

Sokkot kapott a nyugati balliberális elit Orbán Viktor évértékelőjétől, legalábbis ez a kép rajzolódik ki az eseményről szóló nemzetközi beszámolókból.
Az amerikai Washington Times többek között azt emeli ki, hogy a magyar miniszterelnök dicsérte Donald Trump amerikai elnököt, amiért olyan környezetet teremtett, ahol az álcivil szervezetekre és megvásárolt újságírókra, bírákra és politikusokra le lehet sújtani.
