Munkahelyteremtés, béremelés, családtámogatások: ezekről a gazdasági kérdésekről beszélt évértékelőjében Orbán Viktor

Orbán Viktor évértékelőjében az ukrajnai háború és a közelgő választások mellett központi téma volt a kormány gazdaságpolitikája is, különös tekintettel az elmúlt másfél évtized eredményeire. A kormányfő arról is beszélt, mik a Fidesz–KDNP tervei abban az esetben, ha ők nyerik az áprilisi voksolást, és újra bizalmat kapva folytathatják a kormányzati munkát.

Orbán Viktor évértékelője során számos gazdasági témát is érintett Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ötmillió munkahely, egymilliós átlagbér

A miniszterelnök felidézte: a gazdaságban „zúzós rock and rollt” ígértek, és ezt végre is hajtották. Megőrizték a munkahelyeket, küzdöttek a meglévő gyárakért, miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban. Ugyanakkor jelezte, nem állnak meg itt:

Azt szeretnénk, ha minden munkaképes magyar dolgozhatna. Egymillió munkahelyet már létrehoztunk, ma 4,7 millióan dolgoznak, de mi fel akarunk menni 5 millióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, amit meg fogunk csinálni

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a fizetésekre is kitért: elmondta, tizenöt éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de ennél is tovább mennek, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért.

Adómentesség egymillió édesanyának

Orbán Viktor rámutatott, hogy a kormány 15 éve építi a családalapú Magyarországot, ennek jegyében megduplázták a gyerekek után járó adókedvezményt.

A kormányfő úgy fogalmazott: a családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni, Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel, így ma félmillió édesanya mentesül az szja-fizetés alól, a következő három évben pedig egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethosszig.

1922 milliárd forintot vesznek el a bankoktól és multiktól

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről, a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól, különböző módszerekkel elvettek összesen 14.956 milliárd forintot, és a tervek szerint 2026-ban is elvesznek majd 1922 milliárd forintot.