Munkahelyteremtés, béremelés, családtámogatások: ezekről a gazdasági kérdésekről beszélt évértékelőjében Orbán Viktor

Bár a kormányfő szombati, Várkert Bazárban tartott évértékelőjében nagyrészt a legfontosabb kül- és belpolitikai eseményekkel foglalkozott, különös tekintettel az ukrajnai háborúra, Orbán Viktor számos gazdasági témát is érintett. Beszélt többek között arról, hogy kiemelt kormányzati cél a bérek további emelése, céljuk az egymillió forintos átlagbér elérése, valamint az, hogy ötmillióan dolgozzanak a munkaerőpiacon. A miniszterelnök kiemelte, hogy folytatják a családbarát Magyarország építését, ennek jegyében három éven belül már egymillió édesanya mentesül az szja-fizetés alól.

Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor az évértékelőjén Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor évértékelőjében az ukrajnai háború és a közelgő választások mellett központi téma volt a kormány gazdaságpolitikája is, különös tekintettel az elmúlt másfél évtized eredményeire. A kormányfő arról is beszélt, mik a Fidesz–KDNP tervei abban az esetben, ha ők nyerik az áprilisi voksolást, és újra bizalmat kapva folytathatják a kormányzati munkát.

Orbán Viktor évértékelője
Orbán Viktor évértékelője során számos gazdasági témát is érintett  Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

Ötmillió munkahely, egymilliós átlagbér

A miniszterelnök felidézte: a gazdaságban „zúzós rock and rollt” ígértek, és ezt végre is hajtották. Megőrizték a munkahelyeket, küzdöttek a meglévő gyárakért, miközben új üzemeket is létrehoztak. Mint mondta, Magyarországra soha nem érkezett még annyi beruházás és soha nem épült annyi gyár, szolgáltató- és kutatóközpont, mint a jelenlegi ciklusban. Ugyanakkor jelezte, nem állnak meg itt:

Azt szeretnénk, ha minden munkaképes magyar dolgozhatna. Egymillió munkahelyet már létrehoztunk, ma 4,7 millióan dolgoznak, de mi fel akarunk menni 5 millióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, amit meg fogunk csinálni

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a fizetésekre is kitért: elmondta, tizenöt éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de ennél is tovább mennek, és el akarják érni az egymillió forintos átlagbért.

Adómentesség egymillió édesanyának

Orbán Viktor rámutatott, hogy a kormány 15 éve építi a családalapú Magyarországot, ennek jegyében megduplázták a gyerekek után járó adókedvezményt.

A kormányfő úgy fogalmazott: a családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni, Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel, így ma félmillió édesanya mentesül az szja-fizetés alól, a következő három évben pedig egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethosszig. 

1922 milliárd forintot vesznek el a bankoktól és multiktól

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről, a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól, különböző módszerekkel elvettek összesen 14.956 milliárd forintot, és a tervek szerint 2026-ban is elvesznek majd 1922 milliárd forintot.

Orbán Viktor rámutatott, a bankok és a nagyvállalatok első számú célja az, hogy megakadályozzák, hogy '26-ban bevonjuk tőlük az esedékes 1922 milliárd forintot. Ha ez sikerül, megkezdik a visszagyűjtését annak a 14.956 milliárd forintnak, amit a kormány eddig elvett tőlük és odaadott a magyar embereknek.

Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel-nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat

– szögezte le.

Marad az energiabiztonság, marad az olcsó rezsi

Lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz – közölte Orbán Viktor megjegyezve, eközben a többi uniós tagállam a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizeti. 

Ennek kapcsán a kormányfő felidézte, hogy a tavalyi év során megállapodásokat kötött az amerikai, az orosz és a török elnökkel Magyarország gáz- és kőolajellátásának biztosítása érdekében. 

A magyar kormány évek óta egy sor fogyasztásösztönző és gazdaságélénkítő lépéssel igyekszik ellensúlyozni a háború nyomán kialakult gazdasági nehézségeket. 

  • Míg a lakosságot az ár- és árréstopokkal, 
  • addig a cégeket támogatásokkal és kedvezményes hitelekkel segítik. 

Egyáltalán nem elhanyagolható eltérés az sem, hogy hazánkban hosszú évek óta érvényben van a rezsicsökkentés, mely a lakossági végfelhasználók számára tartja megfizethető sávban az energiaárakat. Jól látható, hogy mióta a szomszédunkban háború dúl, az e három pilléren nyugvó intézkedések biztosították, hogy a magyar nemzetgazdaság a sokasodó nehézségek ellenére is a vízfelszín felett maradjon, a gazdasági szereplők pedig elkerüljék a csődöt.

