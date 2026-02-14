Lesz olaj, lesz gáz, épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz – közölte Orbán Viktor szombati évértékelő beszédében, megjegyezve, eközben a többi uniós tagállam a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizeti. Ennek kapcsán a kormányfő felidézte, hogy tavaly megállapodásokat kötött az amerikai, az orosz és a török elnökkel Magyarország gáz- és kőolajellátásának biztosítása érdekében.

A kormányfő a Várkert Bazárban mondta el szokásos évértékelő beszédét szombaton ( Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Kinek mit intézett a kormánya

Ezzel szemben az Európai Unió gazdasága megállíthatatlanul hanyatlik az ideológiavezérelt energiapolitika és az Ukrajánanak nyújtott támogatások egyre nyomasztóbb terhétől. Mint az a számokból alább kiviláglik, az orosz energiahordozókat illető brüsszeli szankciókat és a szénhidrogének világpiaci árának robbanásszerű növekedését Németország sínyli meg a legjobban. Ezt bizonyítja a leibnizi székhelyű Halle Institute for Economic Research (IWH) január végén publikált felmérése is, mely szerint

Európa legnagyobb gazdaságában 2025-ben több vállalat jelentett fizetésképtelenséget, mint az elmúlt húsz évben bármikor.

A patinás kutatóintézet 2025 egészére vonatkozóan az IWH összesen 17 604 csődöt regisztrált, ami 2005 óta a legmagasabb érték. Figyelemre méltó adat, hogy még a 2008-as pénzügyi válság idején is öt százalékkal alacsonyabb volt a csődök száma, mint most.

Az energiakitettsége miatt a német feldolgozóipart érintette a legsúlyosabban a csődhullám, és a bezárások nyomán mintegy 62 ezer munkahely szűnt meg az ágazatban.

Ezzel párhuzamosan az üzleti hangulat is hónapról hónapra romlik az unió legnagyobb gazdaságában, ami a magyar exportkilátásokat is beárnyékolhatja. A rezsiárak növekedésén keresztül a német lakossági fogyasztók is jelentős kárvallottjai az orosz-ukrán háború hatásainak, hiszen egyre többet kénytelenek fizetni az elfogyasztott villany és gáz után.

Válságban a német gazdaság

Bár alapvetés, hogy a német mozgás meghatározza az EU-s és a magyar gazdaság teljesítményét is, mégis Magyarországon azt láthatjuk, hogy közel sem tapasztalható az az elementáris csődhullám, mint a németeknél, sőt az elmúlt négy év mindegyikében rekordot döntött az új beruházások száma.