Így ránthatják be az egész uniót a háborúba: Ukrajna katonai védelmet remél az EU-tól

A gazdasági előnyök mellett Ukrajna teljes körű katonai védelmet is remél az Európai Unióhoz való csatlakozásától. Erről beszélt a minap Andrij Ivanovics Szibiha külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián, amikor az uniós tagságot a NATO 5. cikkelyéhez hasonlította. Bár az EU elsősorban gazdasági társulás, szerződéseinek kölcsönös segítségnyújtási záradéka fegyveres támadás esetén a tagállamok közös fellépését írja elő. Így Ukrajna csatlakozása az egész közösséget beleránthatná a háborúba.

Munkatársunktól
2026. 02. 14. 18:45
Fotó: Radek Pietruszka Forrás: MTI/EPA/PAP
Ukrajna teljes körű katonai védelmet is remél az Európai Unióhoz való csatlakozásától – erről nem más beszélt a minap, mint Andrij Ivanovics Szibiha, a háborúban álló ország külügyminisztere. – Az uniós tagságunk fontos részét képezné a biztonsági garanciánknak. Erőt jelentene, hasonlóan a NATO 5. cikkelyéhez – jelentette ki Szibiha a Müncheni Biztonsági Konferencián. Az említett cikkely értelmében ha a NATO valamely tagállamát fegyveres támadás éri, azt a katonai szövetség mindegyik tag elleni támadásnak tekinti (a videón 33:40-től).

Valójában az Európai Unió kölcsönös segítségnyújtási záradéka tényleg nagyon hasonlít a NATO híres 5. cikkelyéhez. Ennek jogalapja az EU szerződéseinek 42. cikkelye, amely szerint egy tagállamot ért fegyveres támadás esetén a többi tagország köteles minden rendelkezésre álló segítséget nyújtani. Ez a kötelezettség a katonai támogatástól akár a közvetlen részvételig is terjedhet. 

Kijev, 2025. október 13. Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője (b) és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kezet fog a sajtóértekezletükön Kijevben 2025. október 13-án. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Kijev, 2025. október 13.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kezet fog a sajtóértekezletükön Kijevben 2025. október 13-án – Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI/EPA

Tehát azzal, hogy Ukrajnát felvennék egy gazdasági alapú közösségbe, katonai garanciákat is kapna, más szóval az EU egésze is belesodródna a háborúba. Nem véletlen, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása szóba sem jöhet, hiszen hadban álló ország eleve nem kaphat tagságot.

Mindeközben Brüsszel egyre erősebben sürgeti Ukrajna felvételét az Európai Unióba, a Politico nevű portálon a minap közölt ötpontos terv szerint már a csatlakozáshoz szükséges reformok tényleges végrehajtása előtt, 2027-ben megadnák nekik a tagságot. A csatlakozást egyedüliként ellenző Magyarországot pedig megfosztanák vétójogától.

 

               
       
       
       

Fontos híreink

Legolvasottabb

