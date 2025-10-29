Európa ebbe beleremeg, ukránok árasztják el az uniós országokat

Berlinben és Varsóban heves politikai vita alakult ki annak nyomán, hogy az elmúlt időszakban látványosan megszaporodott azoknak a fiatal ukrán férfiaknak a száma, akik az Ukrajna elhagyását könnyítő intézkedések bevezetése után érkeztek hozzájuk. Német és lengyel politikusok egyaránt attól tartanak, hogy ez a jelenség gyengítheti az európai lakosság ukrán katonai támogatással kapcsolatos elkötelezettségét, miközben a háború már a negyedik évfordulójához közelít – számolt be róla az Origo.

Ukrajnából újabb menekülthullám érte el az Európai Uniót

Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Németországban és Lengyelországban – ahol az Európai Unión belül a legtöbb ukrán menekült él – fokozatosan változik a politikai légkör. A fiatal ukrán férfiak számának gyors növekedése után mindkét országban egyre több jobboldali politikus követeli a menekültpolitika szigorítását.

Németországban Friedrich Merz pártja figyelmeztetett, hogy bár az ország továbbra is nyitott az ukrán menekültek befogadására, a lakosság támogatása meginghat, ha az emberek azt érzékelik, hogy fiatal férfiak a katonai szolgálat elől menekülnek Németországba.

Nem áll érdekünkben, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket ahelyett, hogy hazájukat védenék

– mondta Jürgen Hardt, Merz pártjának külpolitikai szóvivője, majd úgy folytatta, hogy „az ukrajnai törvények legutóbbi módosítása kivándorlási hullámot indított el, amire reagálnunk kell.”

Lengyelországban a jobboldali Konfederacja párt még keményebben fogalmazott:

Lengyelország nem szolgálhat menedékül azon férfiaknak, akiknek a hazájukat kellene védeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a dezertálásuk költségeit

– állt közleményükben.