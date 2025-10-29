NémetországUkrajnaLengyelországhadkötelességmigrációs hullámorosz-ukrán háború

Európa ebbe beleremeg, ukránok árasztják el az uniós országokat

Németországban és Lengyelországban politikai feszültséget okoz, hogy naponta ezrével jelennek meg náluk a fiatal ukrán férfiak. A jobboldali politikusok attól tartanak, hogy ez gyengítheti a társadalom Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségét, és szigorítanák az európai menekültpolitikát. A befogadó országokban a szociális juttatások körüli vita is felerősödött, mondván a dezertálást nem kellene jutalmazni. A német és lengyel vezetés egyelőre azt vizsgálja, hogy az ukrán migrációs hullám átmeneti jelenség-e.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 12:08
Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz
Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: POOL
Berlinben és Varsóban heves politikai vita alakult ki annak nyomán, hogy az elmúlt időszakban látványosan megszaporodott azoknak a fiatal ukrán férfiaknak a száma, akik az Ukrajna elhagyását könnyítő intézkedések bevezetése után érkeztek hozzájuk. Német és lengyel politikusok egyaránt attól tartanak, hogy ez a jelenség gyengítheti az európai lakosság ukrán katonai támogatással kapcsolatos elkötelezettségét, miközben a háború már a negyedik évfordulójához közelít – számolt be róla az Origo.

Ukrajnából újabb menekülthullám érte el az Európai Uniót
Ukrajnából újabb menekülthullám érte el az Európai Uniót
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Németországban és Lengyelországban – ahol az Európai Unión belül a legtöbb ukrán menekült él – fokozatosan változik a politikai légkör. A fiatal ukrán férfiak számának gyors növekedése után mindkét országban egyre több jobboldali politikus követeli a menekültpolitika szigorítását. 

Németországban Friedrich Merz pártja figyelmeztetett, hogy bár az ország továbbra is nyitott az ukrán menekültek befogadására, a lakosság támogatása meginghat, ha az emberek azt érzékelik, hogy fiatal férfiak a katonai szolgálat elől menekülnek Németországba.

Nem áll érdekünkben, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket ahelyett, hogy hazájukat védenék

 – mondta Jürgen Hardt, Merz pártjának külpolitikai szóvivője, majd úgy folytatta, hogy „az ukrajnai törvények legutóbbi módosítása kivándorlási hullámot indított el, amire reagálnunk kell.”

Lengyelországban a jobboldali Konfederacja párt még keményebben fogalmazott:

Lengyelország nem szolgálhat menedékül azon férfiaknak, akiknek a hazájukat kellene védeniük, miközben a lengyel adófizetők viselik a dezertálásuk költségeit

 – állt közleményükben.

A fiatal ukrán férfiak útra keltek Európába

Augusztus végén Volodimir Zelenszkij enyhítette a fiatal férfiak külföldre utazásának korlátozásait. Korábban a 18–60 év közötti férfiaknak tilos volt elhagyniuk az országot, most azonban a 18–22 évesek szabadon ki- és beléphetnek Ukrajnából büntetés nélkül.

A változtatás lehetővé teszi, hogy a már külföldön tartózkodó fiatalok visszatérhessenek anélkül, hogy a további utazásukat akadályoznák.

Egy másik cél az volt, hogy visszatartsák a szülőket attól, hogy 16–17 éves fiaikat külföldre vigyék. Zelenszkij felhívta a figyelmet, hogy ellenkező esetben „elveszíthetik kapcsolatukat Ukrajnával”.

A nyári enyhítések után drasztikusan megnőtt az ukrán menekültek száma Európában, ami eredetileg nem volt cél. A lengyel határőrség adatai szerint 2025 elejétől augusztus végéig mintegy 45 300, 18 és 22 év közötti ukrán férfi érkezett, ám a korlátozások feloldása után két hónap alatt ez a szám 98 500-ra nőtt. Sokan nem álltak meg Lengyelországban, hanem nyugat felé utaztak tovább. 

Németországban a napi 19 főről októberre 1400–1800 főre emelkedett az ukrán menedékkérők száma – a belügyminisztériumi adatok szerint.

A szociális támogatások körüli vita

Az EU-ban a legtöbb ukrán menekült Lengyelországban és Németországban tartózkodik: előbbiben közel egymillióan, utóbbiban körülbelül 1,2 millióan. Bár a lengyel munkaerő hat százalékát az ukránok adják, és jelentősen hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, a jobboldali politikusok szerint a szociális támogatások azonnali reformjára van szükség. 

Karol Nawrocki elnök nemrég megvétózott egy, az ukránok segítését célzó törvényt, hangsúlyozva, hogy a juttatások csak a dolgozó, adót fizető menekülteknek járjanak.

Németországban a munkaügyi hivatal adatai szerint mintegy 490 ezer munkaképes korú ukrán állampolgár részesül hosszú távú munkanélküli segélyben. Merz kormánykoalíciója – amely költségvetési nyomás alatt áll és csökkenteni akarja a jóléti kiadásokat – egy olyan törvénytervezeten dolgozik, amely elzárná az ukrán menekültektől ezeket a juttatásokat.

Sokan vegyes érzésekkel viszonyulnak ahhoz, miként kezeljük azokat a fiatal ukrán férfiakat, akik katonai szolgálat elől menekültek ide, és esetleg szociális támogatást kapnak. Ez érthető

 – mondta Sebastian Fiedler, a szociáldemokrata párt (SPD) parlamenti képviselője. Hozzátette: frakciója nem lát azonnali cselekvési kényszert, ellentétben Merz pártjával. Más német vezetők kivárásra játszanak, mielőtt bármilyen intézkedést hoznának. Alexander Dobrindt belügyminiszter szóvivője közölte: további adatokra van szükség. 

Jelenleg annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy ez csupán az ukrán rendelet hatályba lépése utáni átmeneti migrációs hullám, és a fiatal ukrán férfiak beáramlása idővel csökkenhet-e.

Korábban arról is írtunk, hogy egyre több jel mutat arra, hogy az ukrán társadalom és hadsereg kimerült a háborúban: a Berliner Zeitung értesülései szerint eddig mintegy 290 ezer katonai eljárás indult dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt Ukrajnában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

