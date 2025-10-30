Putyin úgy odacsapott, hogy sötétség borult Ukrajnára + videó

Reggel az oroszok megtámadták Zaporizsiját; csapás ért egy kollégiumot – számolt be az Origo.

Zaporizsijában az áldozatok száma 11-re emelkedett, köztük hat gyermek.

Ivan Fedorov, a zaporizzsjai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint több emelet is megsemmisült. Később azt is közölte, hogy négy ember megsérült a regionális központ elleni közös ellenséges csapás következtében. Kettőt közülük kórházba szállítottak – egy 45 éves nőt és egy 20 éves férfit. További két nőt a helyszínen láttak el – írja az Unian.

Ivano-Frankivszk polgármestere, Ivan Marcinkiv arról számolt be, hogy

az energetikai infrastruktúra támadás alatt áll, és áramkimaradások is előfordulhatnak.

A kijevi régióban, Boriszpilben egy ellenséges csapásban megsérült egy 36 éves nő, jelentette a kijevi regionális közigazgatás. A nőt égési sérülésekkel szállították a helyi kórházba. Ezenkívül az Ukrzaliznytsia arról számolt be, hogy egy ellenséges tüzérségi támadás miatt áramszünet volt a Mikolajivi régióban, ami több vonat késését okozta.