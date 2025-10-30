Az Energiaügyi Minisztérium jelentése szerint Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajt végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen. Ukrajna legtöbb régiójában vészhelyzeti áramszünetet rendeltek el. „Amint lehetségessé válik, a mentők, a javítócsapatok és az energiaszolgáltatók megkezdik az orosz támadás következményeinek elhárítását, az áramszolgáltatás helyreállítását és a károk felmérését” – áll a jelentésben.
Putyin úgy odacsapott, hogy sötétség borult Ukrajnára + videó
Oroszország ismét kiterjedt rakéta- és dróntámadást mért Ukrajnára, ezúttal elsősorban az energiahálózatot célozva. Az ország számos régiójában vészhelyzeti áramszünetet kellett elrendelni, több településen jelentős károk keletkeztek, és sérültekről is érkeztek jelentések.
Reggel az oroszok megtámadták Zaporizsiját; csapás ért egy kollégiumot – számolt be az Origo.
Zaporizsijában az áldozatok száma 11-re emelkedett, köztük hat gyermek.
Ivan Fedorov, a zaporizzsjai megyei katonai közigazgatás vezetője szerint több emelet is megsemmisült. Később azt is közölte, hogy négy ember megsérült a regionális központ elleni közös ellenséges csapás következtében. Kettőt közülük kórházba szállítottak – egy 45 éves nőt és egy 20 éves férfit. További két nőt a helyszínen láttak el – írja az Unian.
Ivano-Frankivszk polgármestere, Ivan Marcinkiv arról számolt be, hogy
az energetikai infrastruktúra támadás alatt áll, és áramkimaradások is előfordulhatnak.
A kijevi régióban, Boriszpilben egy ellenséges csapásban megsérült egy 36 éves nő, jelentette a kijevi regionális közigazgatás. A nőt égési sérülésekkel szállították a helyi kórházba. Ezenkívül az Ukrzaliznytsia arról számolt be, hogy egy ellenséges tüzérségi támadás miatt áramszünet volt a Mikolajivi régióban, ami több vonat késését okozta.
Orosz támadások
Bohdan Dolintse katonai szakértő megjegyezte, hogy Oroszország az elmúlt évben kevesebb cirkálórakétát használt azok alacsony hatékonysága miatt.
Dolintse hangsúlyozta, hogy ezzel egyidejűleg növekszik a ballisztikus fegyverek használata, sőt Oroszországban vállalatok is átirányulnak ezek gyártására. Szerinte ennek az az oka, hogy a ballisztikus rakétákat Patriot légvédelmi rendszerekkel lehet lelőni, amelyekből Ukrajnában korlátozott a mennyiség.
A Magyar Nemzet arról is beszámolt, az orosz hadsereg korábban óriási csapást mért hadiipari vállalatokra, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, a nagy hatótávolságú drónok összeszerelésének, gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
