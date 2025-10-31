Rendkívüli

Zelenszkijék csapása után Putyin rettentő bosszúja jöhet

UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Zelenszkijék csapása után Putyin rettentő bosszúja jöhet

Ukrajna több régióban is támadt az éjszaka folyamán. A hírek szerint az ukrán fegyveres erők energetikai létesítményeket vettek célba, a térfigyelő kamerák egy robbanást is rögzítettek.

2025. 10. 31. 8:16
Fotó: GUILLAUME ORIGONI Forrás: Hans Lucas
Több régióban is támadtak az ukránok az éjszaka folyamán, számolt be az Origo. A hírek szerint az ukrán fegyveres erők Orjol, Vlagyimir és Jaroszlavl megyékben található energiatermelő létesítményeket támadtak – írja a Kyiv Independent

Az ukrán haderő több régióban is támadt 
Fotó: GUILLAUME ORIGONI / Hans Lucas

Orjol városának lakói robbanásokról számoltak be az éjszaka folyamán. A térfigyelő kamerák rögzítették az üzem elleni támadást, amelyen egy nagy robbanás látható.

A támadások állítólag az Orjol hőerőművet (TPP), a régió legnagyobb áram- és hőtermelő forrását; a Vlagyimir villamos alállomást, egy kritikus orosz energiaközpontot és a Novo-Jaroszlavszkij olajfinomítót, Észak-Oroszország legnagyobb finomítóját vették célba. Andrej Klicskov, az Orjoli terület kormányzója közölte, hogy az Orjoli hőerőművet elfogott drónok törmelékei találták el , „amelyek kárt okoztak az energiaellátó berendezésekben”. 

Azt is elmondta, hogy tűzről vagy sérülésről nem érkezett jelentés, és hogy a hatóságok már a helyszínen dolgoznak.A tisztviselő szerint javítások folyamatban vannak, és az áramszolgáltatás „szinte teljesen helyreállt”.

Borítókép: Ukrán katonák egy drónt készítenek fel (Fotó: AFP) 

