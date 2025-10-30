Ukrajnában ismét kialszanak a fények

Ukrajnában ismét sötétségre kell számítani, miután az oroszok több sikeres támadást is végrehajtottak az energetikai infrastruktúra ellen. Az Ukrenergo jelentése szerint október 30-án, csütörtökön 15 és 22 óra között Ukrajna minden régiójában ismét óránkénti áramszünet lesz érvényben – írja a ZN.

Ukrajnában korlátozzák az áramfogyasztást a támadások miatt

Fotó: KIRILL CHUBOTIN/NurPhoto

A vállalat hangsúlyozta, hogy az áramfogyasztás korlátozására irányuló intézkedéseket az orosz haderő által az energiatermelő létesítmények elleni mai nagyszabású támadás következményeként vezették be újra. Figyelmeztettek arra, hogy az áramszünetek időzítése és mértéke változhat.