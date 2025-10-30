Ukrajnaukrajnai háborúOroszország

Ukrajnában ismét kialszanak a fények

A súlyos orosz támadások megtették a hatásukat, így ismét visszatérnek a tervezett áramszünetek. Az Ukrenergo jelentése szerint október 30-án, csütörtökön 15 és 22 óra között Ukrajnában minden régióban óránkénti áramszünet lesz érvényben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 20:04
Fotó: KIRILL CHUBOTIN Forrás: NurPhoto
Ukrajnában ismét sötétségre kell számítani, miután az oroszok több sikeres támadást is végrehajtottak az energetikai infrastruktúra ellen. Az Ukrenergo jelentése szerint október 30-án, csütörtökön 15 és 22 óra között Ukrajna minden régiójában ismét óránkénti áramszünet lesz érvényben – írja a ZN.

Ukrajnában korlátozzák az áramfogyasztást a támadások miatt
Fotó: KIRILL CHUBOTIN/NurPhoto

A vállalat hangsúlyozta, hogy az áramfogyasztás korlátozására irányuló intézkedéseket az orosz haderő által az energiatermelő létesítmények elleni mai nagyszabású támadás következményeként vezették be újra. Figyelmeztettek arra, hogy az áramszünetek időzítése és mértéke változhat.

 

Az orosz erők 52 rakétát és 653 különféle típusú drónt lőttek ki ukrán területre. 

Vinnicja régióban az orosz csapatok megöltek egy hétéves kislányt és négy másikat megsebesítettek. Lajizsinban és az Ivano-frankivszki régióban létfontosságú infrastruktúra rongálódott meg, míg Lviv térségében két energiatermelő létesítmény rongálódott meg. 

Borítókép: Egy sötét utca Ukrajnában a támadás után (Fotó: AFP)

 

 

