Sokadszorra hosszabbította meg a veszélyhelyzetet a közép-erdélyi megye vészhelyzeti bizottsága. A hatósági intézkedésre azért volt szükség, mert a Kis-Küküllő folyó sótartalmának növekedése miatt a térségben ihatatlan lett a vezetékes víz.
Akkora a baj Parajd környékén, hogy megint meg kellett hosszabbítani a vészhelyzetet
A Maros megyei vészhelyzeti bizottság meghosszabbította a veszélyhelyzetet azokon a Kis-Küküllő menti településeken, ahol a parajdi sóbánya elárasztása óta ihatatlanná vált a vezetékes víz. Gyulakután beüzemelték a sótalanítóberendezést.
A Maros megyei prefektúra tájékoztatása szerint október 29-től kezdődően újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli helyzetet – jelentette az Agerpres hírügynökség. Ez idő alatt a hatóságok folyamatosan ellenőrzik a Kis-Küküllő vizének sótartalmát, valamint ivó- és háztartási vizet biztosítanak az érintett települések lakóinak, összesen mintegy 40 ezer embernek.
A prefektúra arról is beszámolt, hogy a térség három víztisztító állámásán – Gyulakután, Küküllőszéplakon és Dicsőszentmártonban – az ütemterv szerint zajlik a sótalanítóberendezések beszerelése. Mint közölték, Gyulakután már beszerelték és próbaüzembe helyezték a folyóból nyert nyersvizet megszűrni hivatott berendezést. Hangsúlyozták: ez fontos lépés ahhoz, hogy ismét biztonságosan működhessen a vízszolgáltatás a térségben.
További Külföld híreink
A prefektúra szerint a berendezések beszerelésével legkésőbb november végére elkészülnek. A hatóságok rövid távú megoldásnak szánják a Kis-Küküllő vizének sótalanítását, meglátásuk szerint hosszú távon a folyó helyett a bözödújfalusi víztározóból kellene biztosítani a térség vízellátásához szükséges nyersvizet.
További Külföld híreink
Maros megyében 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet a Kis-Küküllő sószennyezettsége miatt, miután a folyóba időnként sós vizet szállított az elárasztott parajdi sóbányából a beleömlő Korond-patak. Az egymást követő sóhullámok miatt a Kis-Küküllő völgyében épült víztisztító állomások kisebb-nagyobb megszakításokkal üzemelnek, a lakosságnak öt hónapja a katasztrófavédelmi felügyelőség biztosítja az ivó- és háztartási vizet.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bóka János: Mostanra mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza Párt programját Brüsszelben írják
A Tisza Párt politikusai a magyar emberek érdekei helyett Brüsszel utasításait követik.
Szijjártó Péter: Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt
Egyelőre nem érkezett hír bajban lévő állampolgárról.
Zelenszkijék fürdenek a korrupcióban – a nagy ügyek évek óta nem jutnak el az ítéletig
Politikai befolyás és akadályozás a háttérben.
Putyin nyitna, Kijev zár
Az ukrán külügy nem engedné a sajtót a harctér közelébe.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bóka János: Mostanra mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza Párt programját Brüsszelben írják
A Tisza Párt politikusai a magyar emberek érdekei helyett Brüsszel utasításait követik.
Szijjártó Péter: Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt
Egyelőre nem érkezett hír bajban lévő állampolgárról.
Zelenszkijék fürdenek a korrupcióban – a nagy ügyek évek óta nem jutnak el az ítéletig
Politikai befolyás és akadályozás a háttérben.
Putyin nyitna, Kijev zár
Az ukrán külügy nem engedné a sajtót a harctér közelébe.