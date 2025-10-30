Akkora a baj Parajd környékén, hogy megint meg kellett hosszabbítani a vészhelyzetet

A Maros megyei prefektúra tájékoztatása szerint október 29-től kezdődően újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli helyzetet – jelentette az Agerpres hírügynökség. Ez idő alatt a hatóságok folyamatosan ellenőrzik a Kis-Küküllő vizének sótartalmát, valamint ivó- és háztartási vizet biztosítanak az érintett települések lakóinak, összesen mintegy 40 ezer embernek.

A prefektúra arról is beszámolt, hogy a térség három víztisztító állámásán – Gyulakután, Küküllőszéplakon és Dicsőszentmártonban – az ütemterv szerint zajlik a sótalanítóberendezések beszerelése. Mint közölték, Gyulakután már beszerelték és próbaüzembe helyezték a folyóból nyert nyersvizet megszűrni hivatott berendezést. Hangsúlyozták: ez fontos lépés ahhoz, hogy ismét biztonságosan működhessen a vízszolgáltatás a térségben.