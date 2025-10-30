Húszéves fiatalember készült ugrani a tizedik emeletről, de a felmentő sereg nem lacafacázott

Rendkívüli

Azt is elárulta, miért.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma, Facebook2025. 10. 30. 17:32
illusztráció Fotó: Bach Máté
Egy tízemeletes ház tetejéről akart leugrani egy húszéves férfi október 23-án Tatabányán – írja a Kemma a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség bejegyzése alapján. 

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, először Novák Ádám és Bodó Benedek rendőr őrmesterek értek ki, akik habozás nélkül a fiatal férfihoz siettek, a földre rántották, majd biztonságos helyre kísérték, ahol átadták a mentőknek. Utóbb kiderült, hogy a fiatalember szerelmi bánat miatt akarta eldobni az életét. 

A két rendőrt elismerésben részesítették. Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja. 

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

 

