Egy tízemeletes ház tetejéről akart leugrani egy húszéves férfi október 23-án Tatabányán – írja a Kemma a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség bejegyzése alapján.
Húszéves fiatalember készült ugrani a tizedik emeletről, de a felmentő sereg nem lacafacázott
Azt is elárulta, miért.
A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, először Novák Ádám és Bodó Benedek rendőr őrmesterek értek ki, akik habozás nélkül a fiatal férfihoz siettek, a földre rántották, majd biztonságos helyre kísérték, ahol átadták a mentőknek. Utóbb kiderült, hogy a fiatalember szerelmi bánat miatt akarta eldobni az életét.
A két rendőrt elismerésben részesítették. Az eset részleteit a Kemma cikkében olvashatja.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
