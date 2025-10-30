Húszéves fiatalember készült ugrani a tizedik emeletről, de a felmentő sereg nem lacafacázott

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, először Novák Ádám és Bodó Benedek rendőr őrmesterek értek ki, akik habozás nélkül a fiatal férfihoz siettek, a földre rántották, majd biztonságos helyre kísérték, ahol átadták a mentőknek. Utóbb kiderült, hogy a fiatalember szerelmi bánat miatt akarta eldobni az életét.