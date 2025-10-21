Kiszivárgott a nyugat-európai országok terve a háborúval kapcsolatban

Ukrajnával közösen egy 12 pontos javaslaton dolgoznak a háborúpárti nyugat-európai országok – fedte fel a Bloomberg hírportál.

Donald Trump amerikai elnök Gáza után az ukrajnai háborút is szeretné lezárni (Fotó: Getty Images via AFP)

A dokumentum szerint egy Donald Trump amerikai elnök által vezetett békebizottság felügyelné a terv végrehajtását. Miután Oroszország és Ukrajna megegyezik a tűzszünetben és mindkét fél vállalja, hogy nem terjeszkedik tovább, a deportált gyermekek visszatérhetnének Ukrajnába, és hadifogolycserékre is sor kerülne. Ukrajna biztonsági garanciákat kapna, pénzügyi támogatást a háborús károk helyreállítására, valamint gyorsított uniós csatlakozási folyamatot.

Az Oroszország elleni szankciókat fokozatosan oldanák fel, de a mintegy 300 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz központi banki tartalékot csak akkor adnák vissza, ha Moszkva pénzügyileg hozzájárul Ukrajna háború utáni újjáépítéséhez. A korlátozásokat ismét bevezetnék, ha Oroszország újra megtámadná szomszédját.

A terv szerint Moszkva és Kijev tárgyalásokat kezdene a megszállt területek irányításáról, de sem Európa, sem Ukrajna nem ismerné el jogilag orosz területként az elfoglalt földeket.

A javaslat részleteit még véglegesítik, és változhatnak – hangsúlyozták a bennfentes források. Bármilyen tervhez szükség lenne Washington jóváhagyására is, ennek megszerzése érdekében pedig az európai vezetők a közeljövőben az Egyesült Államokba utazhatnak egyeztetésre.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Trump elnök múlt héti felhívása, a konfliktus azonnali befagyasztását sürgette a jelenlegi frontvonalak mentén, mielőtt megkezdődnének a tárgyalások. Trump egy Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés és egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott washingtoni találkozó után azt mondta, Oroszországnak és Ukrajnának „meg kell állnia ott, ahol vannak”.

Elég vér folyt már, a határokat a háború és a bátorság határozta meg

– írta Trump a közösségi médiában.

Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy a közeljövőben találkozni fog Putyinnal Budapesten. Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, de nem sikerült megállapodniuk a csúcstalálkozó előkészítő találkozójáról.