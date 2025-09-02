Robert Fico Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyal

A szlovák miniszterelnök szeptember 1-jén bejelentette, hogy Kínába látogat. A tervek szerint Robert Fico Pekingben találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is – írja a Kyiv Independent.

Fico lesz az egyedüli európai uniós vezető

A hírek szerint közvetlenül a pekingi megbeszélések után a szlovák miniszterelnök otthon találkozik majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Az alkotmány napja alkalmából mondott beszédében Fico „sajnálatát” fejezte ki amiatt, hogy ő lesz az egyetlen európai uniós vezető, aki részt vesz a kínai katonai parádén, amely a második világháború ázsiai végét ünnepli. Fico hozzátette, hogy a szlovák kormány tájékoztatta Kaja Kallas EU-főképviselőt a tervezett látogatásról.

Látogatása során Fico várhatóan találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is.

A tervek szerint Szlovákiába visszatérve Fico fogadja majd az ukrán elnököt is. Ez azonban új fordulat, miután a politikus eddig azt mondta, nincs ok egy ilyen találkozóra, és azt állította, hogy az ukrán elnök „gyűlöli” őt.

