Zelenszkij legközelebb már az EU tagjaként akar találkozni

Az ukrán elnök Ungváron találkozott António Costával, az Európai Tanács elnökével. Volodimir Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy legközelebb már az EU tagjaként találkozhat a tanács elnökével.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 20:08
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Tegnap még Párizsban, ma már Ungváron egyeztetett az ukrán elnök António Costával, az Európai Tanács elnökével. Volodimir Zelenszkij a találkozón kiemelte: reméli, legközelebb hazája már az EU tagja lesz – írja az Origo

Zelenszkij nem tett le az EU tagságról
Zelenszkij nem tett le az EU-tagságról 
(Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

A mai tárgyalások pedig arra összpontosultak, ami most a legfontosabb – Ukrajna részvétele az európai kezdeményezésekben

– írta az elnök közösségi oldalán. 

Zelenszkij egyúttal megköszönte a produktív beszélgetést és az eddigi támogatást, valamint jelezte: reméli, következő alkalommal már Kárpátalján nem az ukrán–EU határon, hanem az Európai Unión belül fognak találkozni Costával. 

Borítókép: António Costával, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

