Zelenszkij legközelebb már az EU tagjaként akar találkozni

Tegnap még Párizsban, ma már Ungváron egyeztetett az ukrán elnök António Costával, az Európai Tanács elnökével. Volodimir Zelenszkij a találkozón kiemelte: reméli, legközelebb hazája már az EU tagja lesz – írja az Origo.

Zelenszkij nem tett le az EU-tagságról

(Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP)

A mai tárgyalások pedig arra összpontosultak, ami most a legfontosabb – Ukrajna részvétele az európai kezdeményezésekben

– írta az elnök közösségi oldalán.

Zelenszkij egyúttal megköszönte a produktív beszélgetést és az eddigi támogatást, valamint jelezte: reméli, következő alkalommal már Kárpátalján nem az ukrán–EU határon, hanem az Európai Unión belül fognak találkozni Costával.

Borítókép: António Costával, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)