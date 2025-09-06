Zelenszkij puha oldala

Rendkívüli

Olvadt a csokoládé Kijevben. Tűz ütött ki ma délelőtt a Roshen gyárban, Kijevben, a Demijivka kerületben. Senki sem sérült meg a csokoládégyárban, az anyagi kár nem jelentős.

2025. 09. 06.
Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Tűz keletkezett ma délelőtt a Roshen csokoládé gyárban, Kijevben, a Demijivka kerületben. Szerencsére senki nem sérült meg, jelentette a 24tv.ua ukrán portál. 

Népszerű a csokoládé Kijevben is 
Fotó: AFP

A közösségi oldalakra felkerült videók tanúsága szerint füstöt lehetett látni a csokigyár körül, több felvételt is közzétettek a szemtanúk. 

A Kárpát-Mentőszolgálat szóvivője, Pavlo Petrov a 24 Kanalnak elmondta, hogy a tüzet a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült eloltani – személyi sérülés nem történt, az anyagi kár nem jeletős. A tűzeset okait az ukrán hatóságok még vizsgálják. 

A patinás kijevi édességgyár 1874-ben nyitotta meg kapuit Valentín Jefimov alapításával. Kezdetben kb. 200 munkással és évi 200 tonna termeléssel indult. A szovjet korszakban, 1923-ban Karl Marx nevét viselte – innen eredt az eredeti gyári elnevezése. A 1990-es évek privatizációja után Petro Porosenko megvásárolta a gyárat, majd jelentős modernizáció után 2009-ben a Roshen márkanév alatt folytatta tevékenységét. A gyár ma több mint száz különféle édesség gyártására képes, többek közt csokoládétáblákat, cukorkákat, süteményeket, kekszeket készítenek az üzemben. 

