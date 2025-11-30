Zelenszkij túlfeszítette a húrt

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) korábban közölte, hogy a fekete-tengeri terminál mólója jelentős károkat szenvedett egy ukrán haditengerészeti drón támadásában, ezért a működést felfüggesztették. Ajbek Szmadijarov kazah külügyi szóvivő egy nyilatkozatban azt írta: országa tiltakozást nyújt be "(az oroszországi) Novoroszijszk kikötőjének vizein található nemzetközi kaszpi-tengeri olajvezeték kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt".

Az ukrán hadsereg dróntámadást hajtott végre a Kaszpi-tengeri Csővezeték ellen Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

Ez az incidens már a harmadik agresszió egy olyan polgári célpont ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái szavatolják

– figyelmeztetett a kazah külügyi tárca.

Amint arról korábban beszámoltunk, az ukrán hadsereg péntek éjszaka csapást mért az afipszkiji kőolajfinomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Az orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) arról számolt be, hogy ukrán támadás érte fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját, ezért leállt a működésük.

Az ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját. Ezt a vállalat jelentette be.

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.

A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil – írja az MTI.

