Olajfinomítót és átfejtőpontot is támadtak az ukránok + videó

Helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az afipszkiji olajfinomító területén – jelentették hírügynökségek. A TASZSZ hírügynökség dél után arról számolt be, hogy a tüzet eloltották, a létesítmény területén található néhány műszaki berendezés megrongálódott, de tartályok nem. Személyi sérülés nem történt.

Drónokkal is támadták az olajfinomítót az ukránok (Fotó: AFP)

Az afipszkiji olajfinomító rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak, miután alig kétszáz kilométerre van a frontvonaltól. A finomítót szeptember 26-án, előtte pedig augusztusban kétszer is támadás érte.

Вночі дрони прилетіли по одному з найбільших НПЗ росії - Афіпському НПЗ на Кубані



Vtrende🇺🇦🇺🇦🇺🇦Украина



Нічого страшного. У путена цих НПЗ, як бруду. Діди ще збудують. pic.twitter.com/M32J60zGQr — Аlex Skif (@AleksejCernavs3) November 29, 2025

Az olajipari létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az orosz erők dízelolaj- és kerozinellátásában.

Az afipszkiji üzem adja Oroszország olajfinomítási termelésének 2,1 százalékát, évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel.

Az olajexport is leállt

Leállt a világ olajkínálatának mintegy egy százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium működése szombaton, mert ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját. Ezt a vállalat jelentette be.

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.

A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil – írja az MTI.

The Caspian Pipeline Consortium, which handles most of Kazakhstan’s crude exports through Russia to the Black Sea, halted loading after one of its three moorings was damaged https://t.co/sBB8TeVaKT — Bloomberg (@business) November 29, 2025

A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.