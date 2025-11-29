Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

orosz-ukrán háborútámadásolajfinomító

Olajfinomítót és átfejtőpontot is támadtak az ukránok + videó

Az ukrán hadsereg saját közlése szerint péntek éjszaka csapást mért az afipszkiji kőolajfinomítóra, amely Dél-Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. Az orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) arról számolt be, hogy ukrán támadás érte fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját, ezért leállt a működésük.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 13:50
Illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az afipszkiji olajfinomító területén – jelentették hírügynökségek. A TASZSZ hírügynökség dél után arról számolt be, hogy a tüzet eloltották, a létesítmény területén található néhány műszaki berendezés megrongálódott, de tartályok nem. Személyi sérülés nem történt.

Drónokkal is támadták az olajfinomítót az ukránok
Drónokkal is támadták az olajfinomítót az ukránok (Fotó: AFP)

Az afipszkiji olajfinomító rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak, miután alig kétszáz kilométerre van a frontvonaltól. A finomítót szeptember 26-án, előtte pedig augusztusban kétszer is támadás érte.

Az olajipari létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az orosz erők dízelolaj- és kerozinellátásában.

Az afipszkiji üzem adja Oroszország olajfinomítási termelésének 2,1 százalékát, évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel.

Az olajexport is leállt

Leállt a világ olajkínálatának mintegy egy százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium működése szombaton, mert ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját. Ezt a vállalat jelentette be.

A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.

A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil – írja az MTI.

A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a török tengerészeti hatóságok közlése szerint alig egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren. Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter szombat reggel azt mondta, hogy a helyszínen lévő mentőalakulatok gyanúja szerint a tartályhajókon a tüzet külső beavatkozás okozta. A Habertürk hírtelevízió jelentése szerint a tartályhajókat valószínűleg a vízfelszínen haladó drónok támadták meg. Az OpenSanctions adatbázisban, amely a szankciók megkerülésében részt vevő személyeket vagy szervezeteket követi nyomon, a két tankert Oroszország árnyékflottája részeként tartják számon.

A DD Geopolitics hírcsatorna azóta közzétett egy bejegyzést, amely állítólag ukrán fegyveresektől származik, és azt mutatja, ahogy drónjaik megtámadják az „orosz árnyékflotta” hajóit a Fekete-tengeren. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Merz az orosz eszközök felhasználását sürgeti az EU-ban

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu