Olajfinomítót és átfejtőpontot is támadtak az ukránok + videó

Helyi lakosok által a közösségi médiában közzétett fotókon és videókon nagy tüzet látni az afipszkiji olajfinomító területén – jelentették hírügynökségek. A TASZSZ hírügynökség dél után arról számolt be, hogy a tüzet eloltották, a létesítmény területén található néhány műszaki berendezés megrongálódott, de tartályok nem. Személyi sérülés nem történt.
Az afipszkiji olajfinomító rendszeresen célpontja az ukrán támadásoknak, miután alig kétszáz kilométerre van a frontvonaltól. A finomítót szeptember 26-án, előtte pedig augusztusban kétszer is támadás érte.
Az olajipari létesítmény kulcsfontosságú logisztikai központként szolgál az orosz erők dízelolaj- és kerozinellátásában.
Az afipszkiji üzem adja Oroszország olajfinomítási termelésének 2,1 százalékát, évente mintegy 6,25 millió tonna olajat dolgoz fel.
Az olajexport is leállt
Leállt a világ olajkínálatának mintegy egy százalékát adó orosz Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium működése szombaton, mert ukrán dróntámadások jelentősen megrongálták fekete-tengeri kikötői termináljának egyik átfejtőpontját. Ezt a vállalat jelentette be.
A terminál három átfejtőpontjából az egyikben keletkezett komoly kár, egy másik jelenleg épp javítás alatt áll. A cég közölte, hogy felfüggeszti a javítást, és beüzemeli ezt az átfejtőpontot.
A CPC részvényesei között olyan amerikai nagyvállalatok szerepelnek, mint a Chevron és az Exxon Mobil – írja az MTI.
A konzorcium közlése szerint a dróntámadásban senki sem sérült meg.
