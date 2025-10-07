Túszok, rakéták, eszkaláció: így változott a Közel-Kelet az október 7-i terrortámadás után

Csicsmann László szerint a támadás Izraelt „derült égből villámcsapásként érte”. Bár korábban is előfordultak rakétatámadások a Hamász részéről, Csicsmann László hangsúlyozta, hogy ilyen mértékű, összehangolt akcióra és ennyi halálos áldozatra korábban nem volt példa. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója úgy véli, a Hamász célja elsősorban az lehetett, hogy megakadályozza az arab–izraeli normalizáció folyamatának kiterjesztését, valamint hogy „a palesztin kérdést ismét visszahelyezze a nemzetközi politika napirendjére”.

Izrael nyilvánvalóvá tette, hogy az október 7-ei támadást a regionális rend megváltoztatására kívánja használni Fotó: AFP

A szakértő szerint érdemes kiemelni, hogy az Ábrahám-egyezmények 2020-ban úgy kerültek aláírásra, hogy „érdemben nem érintették a palesztin kérdést”.

A 2020-ban aláírt Ábrahám-egyezmények, amelyek történelmi áttörést jelentettek Izrael és több arab ország – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Szudán és Marokkó – kapcsolatában, mára az amerikai diplomácia egyik legnagyobb stratégiai vívmányává váltak. Az egyezmények célja nemcsak a formális béke megkötése Izrael és az arab államok között, hanem a gazdasági, biztonsági és társadalmi együttműködés elmélyítése is, mindezt a kölcsönösség jegyében.

Csicsmann László hozzátette, hogy az arab államok és Izrael egyaránt úgy látta, hogy ez a probléma nem fogja akadályát jelenteni az amúgy is bővülő gazdasági és egyéb kapcsolatoknak. A szakértő kiemelte, hogy 2023 szeptemberében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös az Izraellel folytatott tárgyalások kapcsán úgy nyilatkozott: „napról napra közelebb kerülünk egymáshoz”.

A Hamász terrortámadásának következtében a tárgyalások leálltak, ami nem azt jelenti, hogy a kapcsolatok megszakadtak volna.

A palesztin kérdés 2023 októbere előtt már nem volt meghatározó a regionális politikai folyamatokban.

Hogyan változott a Közel-Kelet biztonsági szempontból?

A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a Hamász terrortámadása „véget vetett a 2020 és 2023 közötti általánosabb közel-keleti normalizációs folyamatoknak”. Csicsmann László hozzátette, hogy az események egy eszkalációs spirálba torkolltak, amelynek részeként először került sor közvetlen iráni és izraeli összecsapásra.

Véleményem szerint az eszkaláció csúcspontját jelentette Izrael és az Egyesült Államok 2025 júniusi Irán elleni összehangolt támadása, azonban általában utólag szoktuk tudni megítélni, hogy pontosan mikor kezdődött a de-eszkalációs fázis

– fogalmazott.