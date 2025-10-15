Rendkívüli

Nemi erőszak történhetett Michael Schumacher házában, egy autóversenyzőt vádolnak!

Az egyik átadott holttest nem izraeli túszé volt

A Hamász által éjszaka átadott négy holttest közül az egyik nem egy túszé volt – közölte szerdán az izraeli hadsereg a törvényszéki vizsgálatok eredményeire hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 15:50
A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) tagjai a gázai központban található Kisufim határátkelőhely közelében (Forrás: ANADOLU / ANAS ZEYAD FTEHA)
A palesztin iszlamista terrorszervezet kedd késő este adta át a négy holttestet Izraelnek – mindezt növekvő felháborodás közepette, mivel nem sikerült visszaszolgáltatni mind a 28 elhunyt túsz földi maradványait az Egyesült Államok közvetítésével létrejött békemegállapodás szerint megszabott hétfői határidőig.

A Hamász által éjszaka átadott négy holttest közül az egyik nem egy túszé volt (Fotó: ANAS ZEYAD FTEHA / ANADOLU)
A Hamász által éjszaka átadott négy holttest közül az egyik nem egy túszé volt. Fotó: Anadolu

A Hamász a késedelmet azzal indokolta, hogy a Gázai övezetben két éve tartó háború után nehéz megtalálni a holttesteket a romok alatt.

Az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatainak befejezése után kiderült, hogy a Hamász által Izraelnek átadott negyedik holttest nem egyezik meg egyetlen túszéval sem

 – közölte szerdán a hadsereg, hozzátéve, hogy a Hamásznak minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az elhunyt túszok visszaszolgáltatásáért.

Az életben maradt húsz túszt hétfőn, 738 napos fogság után engedték szabadon.

 

Borítókép: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának tagjai a gázai központban található Kisufim határátkelőhely közelében (Fotó: AFP)

