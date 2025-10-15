Az egyik átadott holttest nem izraeli túszé volt

A Hamász a késedelmet azzal indokolta, hogy a Gázai övezetben két éve tartó háború után nehéz megtalálni a holttesteket a romok alatt.

Az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatainak befejezése után kiderült, hogy a Hamász által Izraelnek átadott negyedik holttest nem egyezik meg egyetlen túszéval sem

– közölte szerdán a hadsereg, hozzátéve, hogy a Hamásznak minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az elhunyt túszok visszaszolgáltatásáért.