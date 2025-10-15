Az egyik átadott holttest nem izraeli túszé volt

A palesztin iszlamista terrorszervezet kedd késő este adta át a négy holttestet Izraelnek – mindezt növekvő felháborodás közepette, mivel nem sikerült visszaszolgáltatni mind a 28 elhunyt túsz földi maradványait az Egyesült Államok közvetítésével létrejött békemegállapodás szerint megszabott hétfői határidőig.
A Hamász a késedelmet azzal indokolta, hogy a Gázai övezetben két éve tartó háború után nehéz megtalálni a holttesteket a romok alatt.
Az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatainak befejezése után kiderült, hogy a Hamász által Izraelnek átadott negyedik holttest nem egyezik meg egyetlen túszéval sem
– közölte szerdán a hadsereg, hozzátéve, hogy a Hamásznak minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az elhunyt túszok visszaszolgáltatásáért.
További Külföld híreink
Az életben maradt húsz túszt hétfőn, 738 napos fogság után engedték szabadon.
Borítókép: A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának tagjai a gázai központban található Kisufim határátkelőhely közelében (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az ukrán dróntámadás nyomán hatalmas tűz pusztít az orosz olajterminálon a Krímben
Ukrajna az utóbbi hónapokban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat.
Gerillaharcok Udine utcáin: káosz az Izrael–Olaszország meccs után + videó
A tűzszünet és a békekötés ellenére is folytatódtak az utcai harcok, erőszakos összecsapások Olaszországban.
Óvatlanul lépett szelfizés közben egy fiatal nő, végignézte a halálát a barátja
Szörnyű tragédia.
Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Ez az első hivatalos egyeztetés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az ukrán dróntámadás nyomán hatalmas tűz pusztít az orosz olajterminálon a Krímben
Ukrajna az utóbbi hónapokban fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapásokat.
Gerillaharcok Udine utcáin: káosz az Izrael–Olaszország meccs után + videó
A tűzszünet és a békekötés ellenére is folytatódtak az utcai harcok, erőszakos összecsapások Olaszországban.
Óvatlanul lépett szelfizés közben egy fiatal nő, végignézte a halálát a barátja
Szörnyű tragédia.
Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Ez az első hivatalos egyeztetés.