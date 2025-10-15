túszIzraelHamászholttest

Izrael palesztinok holttestét adta át a tűzszüneti megállapodás alapján

Izrael a tűzszüneti megállapodás értelmében átadta kedden 45 palesztin holttestét a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) képviselőinek, akik a Gázai övezetbe szállították őket – jelentették be a palesztinok lakta tenger menti térség egészségügyi hatóságai. Izrael kórházaiban nyilatkoztak a kiszabadult túszok családtagjai.

2025. 10. 15. 0:59
Az egyik elhunyt izraeli túsz koporsója Fotó: Middle East Images via AFP
A holttestek azonosítását szolgáló génteszteket a Gázai övezeti Hán-Júniszban működő Nasszer kórházban végzik el, és azt követően a családok eltemethetik hozzátartozóikat – számol be róla az MTI. A palesztin iszlamista Hamász szervezet kedden arról értesítette a közvetítőket, hogy további négy izraeli holttestét készül az este folyamán átadni az izraeli hatóságoknak.

Rebecca Bohbot beszélt a férjével való találkozásról, de elmondta, hogy az izraeliek szenvedésének még nincs vége
Rebecca Bohbot beszélt a férjével való találkozásról, de elmondta, hogy az izraeliek szenvedésének még nincs vége (Fotó: AFP)

Hétfőn a Hamász elengedte a még élő 20 túszát, és átadta négy ember – három izraeli és egy nepáli diák – földi maradványait. Izrael aznap csaknem 2000 palesztin foglyot engedett szabadon.

Izrael kedden arról értesítette az ENSZ-t, hogy mindössze 300 teherautót enged be segélyszállítmányokkal a Gázai övezetbe szerdától, a felét annak, amennyiben megállapodtak. Ugyanakkor nem engednek be sem üzemanyagot, sem gázt a térségbe a humanitárius infrastruktúra kifejezett igényeinek biztosításának kivételével – derül ki egy ENSZ-jegyzékből.

Olga Cserevko, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának (OCHA) gázai ügyekért felelős szóvivője megerősítette, hogy erre vonatkozóan értesítést kaptak az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlegétől (COGAT).

A COGAT még pénteken közölte, hogy a tűzszünet ideje alatt naponta körülbelül 600 segélyszállító teherautót várnak a Gázai övezetbe. A mostani értesítés viszont már arról szól, hogy korlátozásokat vezettek be, mert „a Hamász megsértette a túszok holttesteinek átadatásáról szóló megállapodást”.

A hétfőn elengedett túszok családtagjai kedd este, miután a foglyokat két izraeli kórházba szállították, nyilatkoztak a médiának – írja a Sky News hírtelevízió.

A tel-avivi Sheba Orvosi Központban Rebecca Bohbot, akinek férje, Elkana hétfőn szabadult elmondta, hogy „újjászületett”, amikor tegnap újra találkozott a férjével.

Anyaként és feleségként nem is kívánhatnék többet. Most pedig itt az ideje, hogy valóban meggyógyítsuk a családunkat

– mondta a nő, hozzátéve, hogy „ez még nem ért véget”, utalva a Gázában még mindig fogva tartott túszokra.

Nem állíthatjuk meg azt az órát a Túszok terén, és nem vehetjük le azt a kis sárga kitűzőt, mert még mindig vannak olyanok, akiknek vissza kell térniük, hogy eltemethessék őket

– fogalmazott.

Borítókép: Az egyik elhunyt izraeli túsz koporsója (Fotó: Middle East Images via AFP)

