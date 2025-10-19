HamászEurópaantiszemitizmus

A Hamász Európába is beszivárgott

Európa egyes országaiban már egy zsidó filmfesztivált sem lehet megtartani, mert a mozik, rendezvénytermek tulajdonosai nem merik felvállalni a biztonsági kockázatokat. Az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség az elmúlt években egyre nőtt, a gázai békemegállapodás pedig nem jelenti azt, hogy Európa fellélegezhet. Különösen azért nem, mert a Hamász terrorszervezethez köthető ügynökök mélyen beszivárogtak Európába.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19.
Illusztráció Fotó: CHARLIE PEREZ Forrás: NurPhoto
Svédországban, Malmöben tartottak volna zsidó filmfesztivált, azonban a szervezők nem találnak helyszínt hozzá. „Egyetlen színház sem hajlandó ezt felvállalni” – mondta Ola Tedin, a JIFF, a Zsidó Nemzetközi Filmfesztiválok szervezője. 

Illusztráció. A Hamász támadása óta Európában is felerősödtek az antiszemita hangok
Illusztráció. A Hamász támadása óta Európában is felerősödtek az antiszemita hangok
Fotó: AFP

A malmöi kereskedelmi mozik megtagadták egy zsidó filmfesztivál megrendezését; például a Panora, amelyet egy nonprofit kulturális egyesület irányít.

Néhányan biztonsági okokra hivatkoznak. Aggódnak, hogy valami történni fog

– mondja Ola Tedin. A szervezők a malmöi Nobel téren található Folkets Husban [Népházban] bíztak, ahol egy színházterem található, amelyet korábban filmvetítésekre használtak. A helyszín a november 29. és december 2. közötti időpontokban elérhető volt, de a vezetőség biztonsági okokból nem vállalta a fesztivál megszervezését. „Nem értem, milyen biztonsági fenyegetést jelent a zsidó filmek vetítése” – mondja Ola Tedin.

A rendőrség mindig elérhető volt, és ezúttal is önként jelentkeztek, hogy a helyszín előtt legyenek

– mondja Sofia Nerbrand, aki szintén a fesztivál egyik kezdeményezője. A fesztivál egyébként 160 000 koronát kapott Malmö városától és 50 000-et Skåne régiótól. A Filmstaden megerősíti, hogy tartózkodott a mozik bérbeadásától a fesztiválra.

Nem volt könnyű döntés, de prioritásként kezeljük alkalmazottaink biztonságát

– közölte Irene Hernberg, a Filmstaden North PR-igazgatója, írta a Gates of Vienna hírportál.

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy senki nem mer arról beszélni, senki nem meri kimondani, hogy valójában milyen veszélyek miatt nem vállalta egy filmszínház sem a filmek bemutatását. Az ok azonban egyértelmű:

az emberek attól tartanak, hogy a dühös muszlimok lázadni fognak, fosztogatnak, felrobbanthatnak dolgokat, autókat és épületeket gyújtanának fel.

Ez az elmúlt évek Izrael-ellenes, antiszemita, palesztinpárti tüntetései után nem is alaptalan félelem.

Hamász terroristák szivárogtak be Európába a gázai háború alatt

A Hamász Izrael elleni brutális támadása és az azt követő izraeli válaszintézkedések Amerikában és Európában is durva Izrael-ellenes megmozdulásokat indítottak el, amelyek gyakran csaptak át erőszakos zavargásba és antiszemita akciókba.

Európai jelentések most arra figyelmeztetnek, hogy a Hamász terrorszervezet tagjai mélyen beszivároghattak az európai társadalmakba. Az olasz Libero Quotidiano napilap arra figyelmeztetett, hogy a Hamász már közöttünk van, egy felfegyverzett, szervezett hálózattal, amely készen áll a támadásra. Giovanni Giacalone, a terrorizmus és az iszlám csoportok szakértője pénteken az il Giornale-nak azt is elmondta, hogy

bár nehéz pontos becslést adni arról, hogy hány Hamász-támogató van Olaszországban… nem lennék meglepve, ha ezrek lennének.

Giacalone hozzátette, hogy a támogatás a palesztinokat támogató tüntetéseken és a közösségi médiában a legnyilvánvalóbb.

De talán ennél is aggasztóbb a Hamász „ügynökeinek” többnyire rejtett jelenléte, akik állandó tartózkodási engedélyek megszerzésén dolgoznak Olaszországban és a kontinens más részein.

Németországban, egyes becslések szerint, 32 500 olyan ember él, akik külföldi szélsőségesnek minősülhetnek – ez 6 százalékos növekedés az előző évhez képest –, sokan pedig a Hamászhoz kapcsolódnak. A csoport három tagját a hónap elején tartóztatták le ott, állítólag izraeli és zsidó intézmények elleni támadások tervezésével. Azzal gyanúsítják őket, hogy nyár óta lőfegyvereket és lőszert szereztek be. Mint ilyen, Sinan Selen, a német BfV belföldi kémügynökség vezetője azt mondta, hogy az izraeli–hamász békemegállapodás nem jelenti azt, hogy „okunk van megnyugodni a Hamász európai, valamint németországi tevékenysége felől”. Hasonlóan Németországhoz, ügynököket fedeztek fel Dániában és Svédországban is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

