A Hamász Európába is beszivárgott

Svédországban, Malmöben tartottak volna zsidó filmfesztivált, azonban a szervezők nem találnak helyszínt hozzá. „Egyetlen színház sem hajlandó ezt felvállalni” – mondta Ola Tedin, a JIFF, a Zsidó Nemzetközi Filmfesztiválok szervezője.

Illusztráció. A Hamász támadása óta Európában is felerősödtek az antiszemita hangok

Fotó: AFP

A malmöi kereskedelmi mozik megtagadták egy zsidó filmfesztivál megrendezését; például a Panora, amelyet egy nonprofit kulturális egyesület irányít.

Néhányan biztonsági okokra hivatkoznak. Aggódnak, hogy valami történni fog

– mondja Ola Tedin. A szervezők a malmöi Nobel téren található Folkets Husban [Népházban] bíztak, ahol egy színházterem található, amelyet korábban filmvetítésekre használtak. A helyszín a november 29. és december 2. közötti időpontokban elérhető volt, de a vezetőség biztonsági okokból nem vállalta a fesztivál megszervezését. „Nem értem, milyen biztonsági fenyegetést jelent a zsidó filmek vetítése” – mondja Ola Tedin.

A rendőrség mindig elérhető volt, és ezúttal is önként jelentkeztek, hogy a helyszín előtt legyenek

– mondja Sofia Nerbrand, aki szintén a fesztivál egyik kezdeményezője. A fesztivál egyébként 160 000 koronát kapott Malmö városától és 50 000-et Skåne régiótól. A Filmstaden megerősíti, hogy tartózkodott a mozik bérbeadásától a fesztiválra.

Nem volt könnyű döntés, de prioritásként kezeljük alkalmazottaink biztonságát

– közölte Irene Hernberg, a Filmstaden North PR-igazgatója, írta a Gates of Vienna hírportál.

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy senki nem mer arról beszélni, senki nem meri kimondani, hogy valójában milyen veszélyek miatt nem vállalta egy filmszínház sem a filmek bemutatását. Az ok azonban egyértelmű:

az emberek attól tartanak, hogy a dühös muszlimok lázadni fognak, fosztogatnak, felrobbanthatnak dolgokat, autókat és épületeket gyújtanának fel.

Ez az elmúlt évek Izrael-ellenes, antiszemita, palesztinpárti tüntetései után nem is alaptalan félelem.

Hamász terroristák szivárogtak be Európába a gázai háború alatt

A Hamász Izrael elleni brutális támadása és az azt követő izraeli válaszintézkedések Amerikában és Európában is durva Izrael-ellenes megmozdulásokat indítottak el, amelyek gyakran csaptak át erőszakos zavargásba és antiszemita akciókba.