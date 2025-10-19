Izrael szerint a Hamász, a Hamász szerint Izrael támadt először

A tűzszünet ellenére sem nyugszanak a kedélyek a Gázai övezeteben. Rafahnál izraeli katonákra támadtak a terroristák – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

A Hamász palesztin terrorszervezet ezzel ismét megsértette a tűzszünet feltételeit, miután pénteken egy alagútból előbukkanó terroristák nyitottak tüzet az izraeli katonákra – emeli ki a lap.

Az izraeli fegyveres erők (IDF) légitámadással válaszolt az incidensre, hivatalos nyilatkozatot még nem tettek közzé a történtekről.

Az újabb támadás ellenére Izzat al-Risek, a terrorszervezet magas rangú vezetője egy nyilatkozatban a Hamász elkötelezettségét hangsúlyozta a Donald Trump amerikai elnök közbenjárása révén létrejött tűzszüneti megállapodás betartása mellett.

Al-Risek szerint Izrael vezetése felelős az incidensekért.

Netanjahu kísérlete, hogy elkerülje kötelezettségeinek teljesítését, a terrorista koalíciójának nyomására történik, mivel megpróbálja elkerülni a közvetítők előtti felelősségre vonást

– szögezte le nyilatkozatában a palesztin vezető.

