Nehéz eljuttatni a humanitárius segélyeket Gázavárosba
További rendelkezésig zárva marad a Gázai övezet és Egyiptom határán lévő rafahi határátkelő – közölte szombaton Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala, röviddel azután, hogy az egyiptomi palesztin nagykövetség bejelentette: hétfőn megnyitják az átkelőt. Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) azt közölte, óriási feladatot jelent a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása.
A határátkelő megnyitásával az Egyiptomban tartózkodó palesztinok visszatérhetnek a Gázai övezetbe – állt a nagykövetség közleményében. A dokumentum arra nem tért ki, hogy a humanitárius segélyeket is átengedik-e a határátkelőn.
Az átkelő megnyitását annak alapján fogjuk megfontolni, hogy hogyan teljesíti a Hamász (palesztin iszlamista terrorszervezet) a meghalt túszok holttestének visszaadását, valamint hogy mennyiben teljesíti a keretmegállapodást
– közölte szombaton Netanjahu hivatala.
Az amerikai közreműködéssel létrejött tűzszünet kezdete óta naponta átlagosan mintegy 560 tonna élelmiszer érkezett a Gázai övezetbe, jóval kevesebb a szükségleteknél – közölte az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP).
A határátkelőt 2024 májusában zárták be, amikor az izraeli hadsereg megszállta a Gázai övezetet, 2025 elején egy rövid tűzszünet idejére megnyitották.
A két éven át tartó légitámadások és blokád után a Gázai övezetben óriási szükség van élelmiszerre, gyógyszerekre, szálláshelyekre és más segítségre. Az Integrált Élelmiszer-biztonsági Skála (IPC) nevű, az ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció augusztusi jelentésében – amelyet Izrael átpolitizáltnak és manipuláltnak nevezett – megállapította, hogy éhínség van az övezetben.
Óriási feladat a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása
Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) számára óriási feladatot jelent a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása, de tartozunk ezzel az itt élő embereknek, akik sok mindenen mentek keresztül – jelentette ki szombaton az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese a Gázai övezetben tett látogatásán.
Tom Fletcher a sajtónak nyilatkozva azt is elmondta:
megdöbbentette, hogy az övezetben körülbelül nyolc hónappal ezelőtt tett látogatása óta Gázaváros nagy része a földdel vált egyenlővé, miután a korábban ott álló épületek nagy része romba dőlt.
Hozzátette, hogy az ENSZ egy átfogó, 60 napos tervet dolgozott ki a gázai élelmiszerkészletek növelésére, napi egymillió ételadag kiosztására, az egészségügyi szektor újjáépítésének megkezdésére, a téli időszakra szánt sátrak felállítására és több százezer gyerek rendszeres iskolába szállítására.
Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) pénteken szólította fel Izraelt az összes általa ellenőrzött palesztin határátkelőhely megnyitására annak érdekében, hogy élelemmel láthassák el az övezetet.
Az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn aláírt, a gázai tűzszünetről szóló megállapodás szerint az egyezmény hatálybalépése után azonnal be kell engedni a Gázai övezetbe a humanitárius segélyszállítmányokat; míg a megállapodás későbbi, még további tárgyalásokat igénylő szakaszai a Hamász iszlamista terrorszervezet leszerelését és fegyvereseinek amnesztiáját vagy száműzetését, valamint az izraeli kivonulás folytatását írják elő.
Az AFP hírügynökség információi szerint a Gázai övezet nagy részén mentőalakulatok dolgoznak a romok alatt lévő palesztin holttestek kiemelésén, miközben a Hamász is próbálja fellelni az izraeli túszok földi maradványait, amelyeket a tűzszüneti megállapodás részeként át kell adnia a Nemzetközi Vöröskeresztnek. Az AFP egy magas rangú török tisztviselőtől úgy értesült, hogy pénteken megérkezett az egyiptomi határra és az övezet területére való bebocsátásra vár a török katasztrófavédelem 81 fős csapata, az Afad, amely az izraeli és palesztin holttestek keresése céljából utazott a helyszínre.
A Gázai övezeti polgári védelem szerint a fegyverszünet kezdete óta több mint 280 palesztin ember holttestét találták meg a romok alatt, a helyi hatóságok becslése szerint pedig mintegy 10 ezer további holttest lehet még mindig a romok között.
Az élelmiszerhiány különösen súlyos a Gázai övezetben. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint egy pékség, amely miután liszthez jutott, újra tudta indítani a működését, naponta 300 ezer darab pitát gyárt.
