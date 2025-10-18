Nehéz eljuttatni a humanitárius segélyeket Gázavárosba

A határátkelőt 2024 májusában zárták be, amikor az izraeli hadsereg megszállta a Gázai övezetet, 2025 elején egy rövid tűzszünet idejére megnyitották.

A két éven át tartó légitámadások és blokád után a Gázai övezetben óriási szükség van élelmiszerre, gyógyszerekre, szálláshelyekre és más segítségre. Az Integrált Élelmiszer-biztonsági Skála (IPC) nevű, az ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció augusztusi jelentésében – amelyet Izrael átpolitizáltnak és manipuláltnak nevezett – megállapította, hogy éhínség van az övezetben.

Óriási feladat a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása

Az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) számára óriási feladatot jelent a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása, de tartozunk ezzel az itt élő embereknek, akik sok mindenen mentek keresztül – jelentette ki szombaton az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese a Gázai övezetben tett látogatásán.

Óriási feladat a humanitárius segélyek Gázavárosba juttatása. Fotó: AFP

Tom Fletcher a sajtónak nyilatkozva azt is elmondta:

megdöbbentette, hogy az övezetben körülbelül nyolc hónappal ezelőtt tett látogatása óta Gázaváros nagy része a földdel vált egyenlővé, miután a korábban ott álló épületek nagy része romba dőlt.

Hozzátette, hogy az ENSZ egy átfogó, 60 napos tervet dolgozott ki a gázai élelmiszerkészletek növelésére, napi egymillió ételadag kiosztására, az egészségügyi szektor újjáépítésének megkezdésére, a téli időszakra szánt sátrak felállítására és több százezer gyerek rendszeres iskolába szállítására.

Az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP) pénteken szólította fel Izraelt az összes általa ellenőrzött palesztin határátkelőhely megnyitására annak érdekében, hogy élelemmel láthassák el az övezetet.

Az egyiptomi Sarm es-Sejkben hétfőn aláírt, a gázai tűzszünetről szóló megállapodás szerint az egyezmény hatálybalépése után azonnal be kell engedni a Gázai övezetbe a humanitárius segélyszállítmányokat; míg a megállapodás későbbi, még további tárgyalásokat igénylő szakaszai a Hamász iszlamista terrorszervezet leszerelését és fegyvereseinek amnesztiáját vagy száműzetését, valamint az izraeli kivonulás folytatását írják elő.