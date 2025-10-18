Török egységek a gázai határnál: megkezdődött a holttestek felkutatása

A tájékoztatás szerint a szakemberek feladata elsősorban a holttestek felkutatása lenne, „mind az izraelieké, mind a palesztinoké”, valamint romeltakarítási munkálatokban is részt vennének. Csütörtökön a török belügyminisztérium bejelentette, hogy az AFAD korábbi vezetője, Mehmet Güllüoglu személyében különmegbízottat nevezett ki az övezetbe szállítandó török segélyek felügyeletére és a szállítmányok mihamarabbi célba juttatására, hozzátéve, hogy Güllüoglu már a Gázai övezetbe érkezett.

A Gázának szánt humanitárius segélyszállítmányokat szállító török „Akdeniz” nevű hajó megérkezett az egyiptomi El-Arís kikötőjébe Fotó: HA14SEYIN CEM DAAYASTANLA / ANADOLU

A megbízott feladata a sürgős igények felmérése, az ENSZ-ügynökségekkel való kapcsolattartás, illetve az egyiptomi és a jordániai hatóságokkal folytatott egyeztetés lesz, elsősorban a logisztika területén, valamint az evakuációra szoruló betegek szállítását is intézi majd.

Törökország a gázai háború 2023. októberi kirobbanása óta 102 ezer tonnányi segélyt juttatott az övezetbe tengeri és légi úton, a tűzszünet bejelentését követően pedig újabb, mintegy 860 tonnányi szállítmányt indított útnak a tengeren.