Gázai övezetAFADholttesthatárszállítmány

Török egységek a gázai határnál: megkezdődött a holttestek felkutatása

A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) 81, a romok közötti keresésre és holttestek felkutatására szakosodott tagja érkezett Egyiptom a Gázai övezettel közös határ menti térségébe és csak az izraeli hatóságok engedélyére vár, hogy beléphessen az övezetbe – jelentette be pénteken egy magas rangú török tisztségviselő.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 1:00
Törökország 17. „Jóság hajója” 900 tonna humanitárius segélyt szállít Gáza lakosságának, amely a mersini kikötőből indult El-Arís felé az AFAD és az Egyiptomi Vörös Félhold koordinálásával Fotó: MUSTAFA UNAL UYSAL Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tájékoztatás szerint a szakemberek feladata elsősorban a holttestek felkutatása lenne, „mind az izraelieké, mind a palesztinoké”, valamint romeltakarítási munkálatokban is részt vennének. Csütörtökön a török belügyminisztérium bejelentette, hogy az AFAD korábbi vezetője, Mehmet Güllüoglu személyében különmegbízottat nevezett ki az övezetbe szállítandó török segélyek felügyeletére és a szállítmányok mihamarabbi célba juttatására, hozzátéve, hogy Güllüoglu már a Gázai övezetbe érkezett.

A Gázának szánt humanitárius segélyszállítmányokat szállító török „Akdeniz” nevű hajó megérkezett az egyiptomi El-Arís kikötőjébe
A Gázának szánt humanitárius segélyszállítmányokat szállító török „Akdeniz” nevű hajó megérkezett az egyiptomi El-Arís kikötőjébe Fotó: HA14SEYIN CEM DAAYASTANLA / ANADOLU

A megbízott feladata a sürgős igények felmérése, az ENSZ-ügynökségekkel való kapcsolattartás, illetve az egyiptomi és a jordániai hatóságokkal folytatott egyeztetés lesz, elsősorban a logisztika területén, valamint az evakuációra szoruló betegek szállítását is intézi majd.

Törökország a gázai háború 2023. októberi kirobbanása óta 102 ezer tonnányi segélyt juttatott az övezetbe tengeri és légi úton, a tűzszünet bejelentését követően pedig újabb, mintegy 860 tonnányi szállítmányt indított útnak a tengeren.

Az AFAD – amelyet a 2023-as, pusztító erejű törökországi földrengést követően is bevetettek – az utóbbi években több mint 50 külföldi mentőakcióban vett részt, amely során humanitárius feladatokat is végzett, egyebek között Szomáliában, Ecuadorban, a Fülöp-szigeteken és Jemenben.

Borítókép: Törökország 17. „Jóság hajója” 900 tonna humanitárius segélyt szállít Gáza lakosságának, amely a mersini kikötőből indult El-Arís felé az AFAD és az Egyiptomi Vörös Félhold koordinálásával (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer

Ezzel játszadozz Bütyök!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu