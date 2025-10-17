Mindig péntekbékecsúcsOrbán ViktorTrump

Mindig péntek: a közel-keleti béke brókerei

A Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozó és az ott született gázai békemegállapodás jelentőségét, valamint Magyarország szerepét a nemzetközi diplomáciában elemezte Deák Dániel és Biró András a Mindig péntek legújabb adásában. A műsorban szó esett a világrend átalakulásáról, a közel-keleti békefolyamat jövőjéről és a magyar külpolitika növekvő súlyáról is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 14:38
Mindig Péntek Forrás: Mediaworks
Október 13-án a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozón megállapodás született az Izrael és a Hamász közötti harcok beszüntetéséről és a gázai béketerv első fázisának végrehajtásáról. A találkozó kevesebb mint harminc ország vezetőjének részvételével zajlott, amelyre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívást kapott, míg például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem szerepelt a meghívottak listáján. Donald Trump amerikai elnök történelminek nevezte azt a Gázai övezetet érintő békeszerződést, amelynek garantálását az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország vállalta magára.

Egyiptomi csúcstalálkozó: megállapodás született az Izrael és a Hamász közötti harcok beszüntetéséről és a béke feltételeiről. A találkozón Orbán Viktor is részt vett (Fotó: EVAN VUCCI / POOL)
Egyiptomi csúcstalálkozó: megállapodás született az Izrael és a Hamász közötti harcok beszüntetéséről és a béke feltételeiről. A találkozón Orbán Viktor is részt vett

Az amerikai elnök béketeremtő tevékenysége illeszkedik abba a külpolitikai nagystratégiába, amelyben a térség országai közötti normalizáció megteremtésére már az első Trump-adminisztráció 2020-ban is kísérletet tett az Ábrahám-egyezményekkel. 

A mostani csúcstalálkozó rávilágított arra, hogy a térség államai elkötelezettek a biztonság és stabilitás megteremtésében, ám továbbra is adódnak olyan konfliktusgócok, amelyek megakadályozhatják ennek tartósságát. Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik a Hamász jövőbeli szerepe, a gázai újjáépítés részletei, illetve a kétállami megoldás megvalósíthatósága.

Mit jelent a békeszerződés a világrend átalakulása szempontjából? Mi a jelentősége annak, hogy Magyarország is képviseltette magát a csúcson? Mi a relevanciája az eseményeknek a magyar belpolitikai szempontjából? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Deák Dániel és Biró András a Mindig péntek podcast legújabb adásában.

A műsor felvételére október 15-én, szerdán került sor. Az adás rögzítésekor még nem jelentette be Donald Trump amerikai elnök, hogy hamarosan Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről, a beszélgetésben ennek peremfeltételeiről szót ejtettek.

Borítókép: Mindig péntek (Fotó: Mediaworks)

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

