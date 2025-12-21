szombathelyFideszképviselő jelöltképviselőválasztásVámos Zoltánországgyűlési választás

Vámos Zoltánt indítja a Fidesz Szombathelyen + videó

A helyi kormányhivatal vezetője lesz a Fidesz jelöltje a 2026. évi országgyűlési választásokon a Vas vármegyei 1. egyéni választókerületben.

2025. 12. 21. 8:03
Egyhangúlag született döntés a Fidesz szombathelyi csoportjának gyűlésén szombaton, Vámos Zoltán, a jelenlegi Vas vármegyei főispán indul a Vas vármegyei 1. választókerületben a jövő évi országgyűlési választásokon – írja a Vaol.

„Tisztelettel köszönöm ezt a bizalmat,

nagyon sokkal tartozom Szombathelynek, hiszen a legtöbbet adta nekem, ami lehetséges.

Ennek a városnak köszönhetem a családomat, és ahol az embernek a családja van, ott van az otthona, és én azzal a szolgálattal fogom végezni ezt a feladatot és részt venni ebben a küzdelemben, hogy mindent megtegyek az itt élőkért, mindent megtegyek az otthonomért” – mondta Vámos Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Borítókép: Vámos Zoltán (Forrás: Facebook)


