Gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt + videó

Így siránkozik a balliberális média az egyiptomi békecsúcs után

Miközben Donald Trump az egyiptomi békecsúcson nyíltan dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikai érdemeit, az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, a rendezvényre egyáltalán nem hívták meg. Hasonlóképpen Lengyelország és Románia kormányfői sem vehettek részt a történelmi jelentőségű diplomáciai eseményen, amely a közel-keleti béke megteremtését célozta. Míg Magyarország reflektorfényben tündökölt, a környező országok politikai elitje csak irigykedve figyelte, hogyan kapott a magyar vezetés nemzetközi elismerést és kiemelt szerepet. Láthatóan rosszul érintette a lengyel balliberlis közvéleményt is, hogy nem hívták meg miniszterelnöküket, Donald Tuskot a csúcsra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 12:27
Orbán Viktor és Donald Trump Egyiptomban Forrás: AFP
A találkozó így nemcsak Orbán sikerét emelte ki, hanem egyértelműen tükrözte a lengyel és román politikai vezetés háttérbe szorulását és a magyar befolyás miatti féltékenységet. Nyilvánvalóan rossz néven vette a lengyel balliberális közvélemény, hogy Donald Tusk miniszterelnök meghívása elmaradt. Azzal palástolták sérelmüket, hogy a konzervatív lengyel elnök, Karol Nawrocki és Donald Trump jó viszonyát próbálták relativizálni. 

Orbán Viktor sikerén siránkozik a balliberális média az egyiptomi békecsúcs után
Orbán Viktor sikerén siránkozik a balliberális média az egyiptomi békecsúcs után (Fotó: AFP)

A Interia Wydarzenia lengyel portál szerint a nemzetközi csúcstalálkozó jól megmutatta, ki számít a mai világban. Így fogalmaztak:

A csendes diplomácia napjai elmúltak. Sőt kiderült, hogy ki számít a mai világban.

A lengyel híroldal szerint az Egyesült Államok politikája az Európai Unió marginalizálására irányult, és ez nyilvánvalóvá vált a csúcstalálkozó során. A portál szerint a német kancellárt és a francia elnököt állítólag Egyiptom hívta meg, nem pedig a Trump-adminisztráció. 

A politikai vezetők összejövetele a üdülőhelyen valóban lenyűgöző volt. Az azonban, hogy Európa a hátsó padsorba szorult, csak egy az Egyiptomból küldött számos nyugtalanító jel közül

– fogalmaztak.

Miért nem ment el senki Lengyelországból az egyiptomi csúcstalálkozóra?

Egyiptomban lengyel képviselő részvétele nélkül írták alá a Gázai övezetre vonatkozó béketervet. Az eseményről a Polskie Radio 24 hírportál is beszámolt, ők azt írták: „Trump elnök volt a fő vendég és a fő szervezője ennek a találkozónak. Ő volt az első számú ember ott, és ő dönthette el, hogy kit hív meg, és kit nem.”

A lengyel külügyminiszter-helyettes arra a kérdésre, hogy Lengyelországból miért nem vett részt senki a békecsúcson, egész egyszerűen csak annyit válaszolt: Nem tudom.

A hírportál közcímeiben tovább hangsúlyozták:

Karol Nawrockinak mennie kellett volna.

(L-R)US President Donald Trump and Prime Minister of of Hungary Viktor Orban stand during a family picture during the NATO (North Atlantic Treaty Organization) summit at the NATO headquarters, in Brussels, on May 25, 2017. (Photo by Danny GYS / POOL / AFP)
Egyesek úgy fogalmaztak, hogy Trump támogatása Orbán Viktor iránt semmi se jelent (Fotó: AFP)

Románia is hiányzott az egyiptomi békecsúcsról

A Ziar portálon megjelent hír szerint a román részvétel „egy mindenki által elvárt normalitás gesztusa” lett volna. Az Adevarulon megjelent véleménycikkben így fogalmaztak:

A román elnök megtalálta volna a helyét a pódiumon, az Amerikai Egyesült Államok elnöke körül az egyiptomi csúcstalálkozón, ahol lerakták a közel-keleti béke alapjait.

Az egyiptomi békecsúcs világosan megmutatta a nemzetközi rangsorok újrafelosztását: Orbán Viktor reflektorfényben, míg az Európai Unió, Lengyelország és Románia a háttérben maradt. 

Milliók nézték, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit nagyszerű embernek és fantasztikus vezetőnek nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump Egyiptomban (Fotó: AFP)

