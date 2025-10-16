Így siránkozik a balliberális média az egyiptomi békecsúcs után

A találkozó így nemcsak Orbán sikerét emelte ki, hanem egyértelműen tükrözte a lengyel és román politikai vezetés háttérbe szorulását és a magyar befolyás miatti féltékenységet. Nyilvánvalóan rossz néven vette a lengyel balliberális közvélemény, hogy Donald Tusk miniszterelnök meghívása elmaradt. Azzal palástolták sérelmüket, hogy a konzervatív lengyel elnök, Karol Nawrocki és Donald Trump jó viszonyát próbálták relativizálni.

Orbán Viktor sikerén siránkozik a balliberális média az egyiptomi békecsúcs után (Fotó: AFP)

A Interia Wydarzenia lengyel portál szerint a nemzetközi csúcstalálkozó jól megmutatta, ki számít a mai világban. Így fogalmaztak:

A csendes diplomácia napjai elmúltak. Sőt kiderült, hogy ki számít a mai világban.

A lengyel híroldal szerint az Egyesült Államok politikája az Európai Unió marginalizálására irányult, és ez nyilvánvalóvá vált a csúcstalálkozó során. A portál szerint a német kancellárt és a francia elnököt állítólag Egyiptom hívta meg, nem pedig a Trump-adminisztráció.

A politikai vezetők összejövetele a üdülőhelyen valóban lenyűgöző volt. Az azonban, hogy Európa a hátsó padsorba szorult, csak egy az Egyiptomból küldött számos nyugtalanító jel közül

– fogalmaztak.