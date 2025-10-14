Hortay Olivér: A közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze és a geopolitikai kockázatok szempontjából is

Hétfőn Egyiptomban gyűltek össze a világ meghatározó vezetői, hogy aláírják a gázai háborút lezáró történelmi békeszerződést. Donald Trump beszédében úgy fogalmazott: „a világ ma egy új korszak hajnalára ébredt.” Az Egyesült Államok elnöke külön méltatta Orbán Viktort, és támogatásáról biztosította őt. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának igazgatója az Origónak adott interjúban hangsúlyozta: a békekötés rendkívül fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény és eredmény volt. Hozzátette: különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke a meghívottak között volt, hiszen az Európai Unióból csupán néhány ország vezetője kapott meghívást a történelmi eseményre.

Hortay Olivér az egyiptomi békecsúcsról: Különösen nagy megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor részt vehetett az eseményen Fotó: Magyar Nemzet

Hortay Olivér szerint érdemes onnan indítani, hogy a közel-keleti béketárgyalások sikeresek voltak és a békekötés egy ezeréves konfliktust segített nyugvópontra, ami egy óriási eredmény.