Hortay Olivér: A közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze és a geopolitikai kockázatok szempontjából is

Hétfőn Egyiptomban gyűltek össze a világ meghatározó vezetői, hogy aláírják a gázai háborút lezáró történelmi békeszerződést. Donald Trump beszédében úgy fogalmazott: „a világ ma egy új korszak hajnalára ébredt.” Az Egyesült Államok elnöke külön méltatta Orbán Viktort, és támogatásáról biztosította őt. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának igazgatója az Origónak adott interjúban hangsúlyozta: a békekötés rendkívül fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény és eredmény volt. Hozzátette: különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke a meghívottak között volt, hiszen az Európai Unióból csupán néhány ország vezetője kapott meghívást a történelmi eseményre.
Hortay Olivér szerint érdemes onnan indítani, hogy a közel-keleti béketárgyalások sikeresek voltak és a békekötés egy ezeréves konfliktust segített nyugvópontra, ami egy óriási eredmény.
Egyszersmind tanulságos az európaiak számára, hogyha egy ilyen mély konfliktust kezelni lehet és nyugvópontra lehet segíteni, akkor az Ukrajnában zajló háborúban is békét lehet kötni, ha megvan hozzá a kellő akarat.