Orbán ViktorDonald TrumpbékecsúcsHortay OlivérUrsula von der Leyenbéketárgyalásközel-keleti helyzet

Hortay Olivér: A közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze és a geopolitikai kockázatok szempontjából is

Az egyiptomi békecsúcs történelmi jelentőségű eseménynek bizonyult. A meghívottak között Magyarország is ott volt, az amerikai elnök pedig külön méltatta Orbán Viktort, akit kivételes vezetőnek nevezett. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának igazgatója szerint a találkozó egy évszázadokon át húzódó konfliktust segített lezárni, ami hatalmas diplomáciai eredmény. Hangsúlyozta: az is sokatmondó, kiket nem hívtak meg a csúcsra.

Sebők Barbara
2025. 10. 14. 23:59
Orbán Viktor és Donald Trump Egyiptomban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hétfőn Egyiptomban gyűltek össze a világ meghatározó vezetői, hogy aláírják a gázai háborút lezáró történelmi békeszerződést. Donald Trump beszédében úgy fogalmazott: „a világ ma egy új korszak hajnalára ébredt.” Az Egyesült Államok elnöke külön méltatta Orbán Viktort, és támogatásáról biztosította őt. Hortay Olivér, a Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának igazgatója az Origónak adott interjúban hangsúlyozta: a békekötés rendkívül fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény és eredmény volt. Hozzátette: különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke a meghívottak között volt, hiszen az Európai Unióból csupán néhány ország vezetője kapott meghívást a történelmi eseményre. 

Hortay Olivér az egyiptomi békecsúcsról: Különösen nagy megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor részt vehetett az eseményen
Hortay Olivér az egyiptomi békecsúcsról: Különösen nagy megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor részt vehetett az eseményen Fotó: Magyar Nemzet

Hortay Olivér szerint érdemes onnan indítani, hogy a közel-keleti béketárgyalások sikeresek voltak és a békekötés egy ezeréves konfliktust segített nyugvópontra, ami egy óriási eredmény. 

Egyszersmind tanulságos az európaiak számára, hogyha egy ilyen mély konfliktust kezelni lehet és nyugvópontra lehet segíteni, akkor az Ukrajnában zajló háborúban is békét lehet kötni, ha megvan hozzá a kellő akarat. 

A közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze szempontjából is

A szakértő szerint a közel-keleti helyzet stabilizációja jó hír a gazdaság egésze és a geopolitikai kockázatok szempontjából is, ugyanis 

egy lényegi bizonytalansági tényezővel kevesebb van a nagy geopolitikai sakktáblán, ráadásul szerinte egy olyan tényezőről van szó, ami potenciálisan nagyon markáns hatást gyakorolhat a globális gazdasági folyamatok egészére.

A szakértő kiemelte, hogy az elmúlt években sok szó esett arról, hogy a Hormuzi-szoros lezárásának milyen nagy hatása lenne a világ nyersolaj-kereskedelmére, vagy a Báb el-Mandeb tengerszoroson zajló áruszállításra, illetve annak az időről időre történő megzavarásának milyen nagy hatása van a biztosítási költségekre, illetve úgy általánosságban a termékek árára. 

Hogyha a térségben a helyzet nyugvópontra kerül — márpedig most úgy tűnik, hogy nyugvópontra került —, az nagyon jót tehet a világ kereskedelmének is.

ISTANBUL, TURKIYE - JUNE 13: An infographic titled "Oil prices surge after Israeli attacks on Iran" created in Istanbul, Turkiye on June 13, 2025. Oil prices rose to their highest level in nearly five months following Israel’s attacks on Iran. Ufuk Celal Guzel / Anadolu (Photo by Ufuk Celal Guzel / Anadolu via AFP)
Az olajárak emelkedése Izrael Irán elleni támadásai után Fotó: AFP

Hortay Olivér rámutatott: sokatmondó, hogy míg év elején egy hordó Brent típusú nyersolajért 80 dollárt (27 ezer forintot) kellett fizetni, mostanra már 60 dollár (20 ezer forint) közelébe csökkentek az árak. A brent olaj (brent oil, brent blend, London brent) egy olyan nyersolaj (kőolaj), amit az Északi-tengeren termelnek ki. 

Nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett ezen az eseményen

A szakértő szerint általánosságban az mondható el, hogy nagyon fontos nemzetközi geopolitikai fejlemény, eredmény és esemény volt a békekötés

Ennek fényében pedig különösen nagy megtiszteltetés, hogy Magyarország miniszterelnöke is részt vehetett ezen az eseményen, különösen azért, mert az Európai Unióból csak néhány tagállam vezetőjét hívták meg. 

A szakértő kitért arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt.

Donald Trump amerikai elnök – a világ első számú szuperhatalmának a vezetője – külön kiemelte Orbán Viktor jelentőségét és azt, hogy milyen jó, hogy ott van, s az is beszédes, hogy kik azok, akiket nem hívtak meg erre az eseményre. 

Hortay Olivér hozzátette: Például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnök asszonya nem kapott meghívást, noha Izrael korábban az Európai Unió egyik legszorosabb szövetségese volt. 

A meghívás elmaradásából világosan látható az is, hogy az Európai Bizottság elnök asszonyának a jelentősége csökkent, egyre inkább elszigetelődik. 

A Századvég Energia- és Klímapolitikai Üzletágának igazgatójával készült teljes interjút IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashatja el.

Trump
Másfél millióan nézték meg eddig, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri Fotó: AFP

Milliók nézték, ahogy Trump Orbán Viktort dicséri

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban tartott beszédében külön kiemelte a magyar miniszterelnököt, akit „nagyszerű embernek” és „fantasztikus vezetőnek” nevezett. Trump hangsúlyozta, hogy bár sokan nem értenek vele egyet, ő teljes mértékben támogatja Orbán Viktort.

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért.

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 13, 2025

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu