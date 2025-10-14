Rendkívüli

Nézőpont Intézet: A választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének

A liberálisok is elismerik: Trumpnak sikerült, ami nekik nem

A ritka kétpárti egyetértés megnyilvánulásaként Hillary Clinton nyilvánosan méltatta Donald Trump amerikai elnököt, amiért történelmi békemegállapodást közvetített Izrael és a Hamász között, és ezt a Közel-Kelet stabilitása felé tett jelentős lépésnek nevezte – számolt be a New York Post. Ritka fordulat történt!

2025. 10. 14.
A volt külügyminiszter szokatlan elismerést fejezett ki régóta fennálló politikai riválisa, Trump felé, és kormányzatát dicsérte azért, hogy elérte azt, amit sokan lehetetlennek tartottak: a két éve tartó gázai háború lezárását.

Valóban méltatom Trump elnököt és kormányát

– mondta Clinton a CBS News 24/7 csatornának, miután bejelentették, hogy a Hamász elfogadta Trump 20 pontos béketervét. „Ahogy az arab vezetőket is, akik elkötelezték magukat a 20 pontos terv mellett, és látnak egy utat előre afelé, amit gyakran csak »a másnapnak« neveznek” – tette hozzá.

A megállapodás jelentős diplomáciai áttörést jelent. Előírja, hogy a Hamász leszerel, az izraeli erők fokozatosan kivonulnak, valamint létrejön egy átmeneti nemzetközi irányító testület Gázában. 

Cserébe a fennmaradó izraeli túszokat már hétfőn szabadon engedték.

Izraeliek és gázaiak egyaránt üdvözölték a megállapodást, amelynek célja a háború sújtotta térség stabilizálása.

Clinton, aki Barack Obama volt amerikai elnök kormányában külügyminiszterként a kétállami megoldás híve volt, arra szólított fel, hogy minden fél tartsa tiszteletben a megállapodásban foglalt kötelezettségeket.

Más demokraták is óvatosan visszhangozták Clinton elismerését. Jake Sullivan, Joe Biden volt nemzetbiztonsági tanácsadója elismerte Trump sikerét a konfliktus lezárásában. „Csak most, ennyi idő után jutottunk el a megállapodásig” – mondta.

Még Barack Obama is, aki korábban Clintonnal szorosan együttműködött a közel-keleti béketörekvésekben, elismerően nyilatkozott a megállapodásról az X-en – bár beszédéből feltűnően hiányzott Trump neve.

A ritka kétpárti elismerések kiemelik a gázai megállapodás politikai és humanitárius jelentőségét. Clinton számára, aki hosszú ideje Trump egyik legélesebb bírálója, ez a gesztus szokatlan, de figyelemre méltó pillanata volt az egységnek egy olyan ügyben, amely az utóbbi évek egyik legjelentősebb külpolitikai áttörése – számolt be a Newsmax.

