Susánszky Mátyás Origo : „Az udvari bolondok nem egy békekonferencia legszükségesebb kellékei A felsoroltak és Orbán Viktor között van még egy óriási különbség. Magyarország ugyanis jó kapcsolatokat ápol Donald Trumppal, Törökországgal, Kínával és Oroszországban is felveszik a telefont a magyar külügynek. Ezt nem tudja utánunk csinálni sem egy Macron, sem egy Costa, sem egy Starmer. Pláne egy Merz. Ezek az utolsó ukrán vérig harcoló európai akarnokocskák most megfürdetik orcájukat a béke dicsőséges fényében, aztán hazamennek, hogy újabb körlevélben riogassák a lakosságot, hogyan kell babkonzervet meg vizet elásni a hátsóudvarban, ha jönnek az oroszok. Mondom, őket nézegetve most kell bátornak lenni, és leírni, hogy Magyarország egy elszigetelt, szerencsétlen bindzsisztán. Orbán Viktor meg egy diktátor senki. Mert azt, hogy a béke kapcsán a magyaroknak van igaza, és hogy a béke tényleg lehetséges, na, ezt sosem mernék megírni. Pedig igaz.”