Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A béke kapcsán a magyaroknak van igaza

A béke kapcsán a magyaroknak van igaza

Susánszky Mátyás
2025. 10. 14. 14:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Susánszky Mátyás Origo : „Az udvari bolondok nem egy békekonferencia legszükségesebb kellékei A felsoroltak és Orbán Viktor között van még egy óriási különbség. Magyarország ugyanis jó kapcsolatokat ápol Donald Trumppal, Törökországgal, Kínával és Oroszországban is felveszik a telefont a magyar külügynek. Ezt nem tudja utánunk csinálni sem egy Macron, sem egy Costa, sem egy Starmer. Pláne egy Merz. Ezek az utolsó ukrán vérig harcoló európai akarnokocskák most megfürdetik orcájukat a béke dicsőséges fényében, aztán hazamennek, hogy újabb körlevélben riogassák a lakosságot, hogyan kell babkonzervet meg vizet elásni a hátsóudvarban, ha jönnek az oroszok. Mondom, őket nézegetve most kell bátornak lenni, és leírni, hogy Magyarország egy elszigetelt, szerencsétlen bindzsisztán. Orbán Viktor meg egy diktátor senki. Mert azt, hogy a béke kapcsán a magyaroknak van igaza, és hogy a béke tényleg lehetséges, na, ezt sosem mernék megírni. Pedig igaz.” 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.