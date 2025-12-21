Arany és ezüst is adható üzleti ajándékba, de nem minden esetben adómentes

Az üzleti ajándékok adózása kiemelt jelentőségű a cégek számára, hiszen a megfelelő konstrukció kiválasztásával akár magasabb értékű ajándék is adható változatlan költségszint mellett, vagy csökkenthető az ajándékozás teljes ráfordítása. Antretter Erzsébet, a Niveus adótanácsadási üzletágvezetője szerint az szja-törvény alapján üzleti ajándék adható üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében – például karácsonyi rendezvény alkalmával –, értékhatárra és alkalmak számára tekintet nélkül.

Fotó: Pexels

Üzleti ajándéknak minősülhet az ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított termék, szolgáltatás vagy utalvány. Tipikus példák lehetnek desszertek, italok, illetve meghatározott termékre vagy szolgáltatásra beváltható utalványok. Bizonyos termékek – például nemesfémek vagy ékszerek – csak abban az esetben adhatóak ilyen formában, ha azok illeszkednek az adott vállalkozás tevékenységi köréhez. Lényeges szabály, hogy üzleti ajándék munkavállalók részére nem adható.

Az üzleti ajándék adóalapja az ajándék bruttó értékének 1,18-szorosa, amely után 15 százalék személyi jövedelemadót és 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell megfizetni.

A kis értékű ajándékok jogállása

A munkáltatók évente legfeljebb három alkalommal adhatnak csekély értékű ajándékot munkavállalóiknak. Ezek az ajándékok lehetnek termékek, szolgáltatások vagy azokra beváltható utalványok. Amennyiben az ajándék értéke nem haladja meg a minimálbér tíz százalékát – 2025-ben ez 29 080 forint –, az adózás során az egyes meghatározott juttatások szabályai alkalmazandók.

Ha azonban az ajándék értéke túllépi ezt a határt, akkor az ajándék teljes összege munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül. Ebben az esetben 15 százalék személyi jövedelemadót, 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot, valamint 13 százalék szociális hozzájárulási adót kell utána fizetni.

A munkáltatók nagyobb értékű ajándéktárgyakkal is meglephetik munkavállalóikat vagy üzleti partnereiket.

Amennyiben az ajándékok átadására egyidejűleg több magánszemély részére szervezett, túlnyomórészt vendéglátást vagy szabadidős programot tartalmazó rendezvényen kerül sor, és az ajándéktárgyak értéke nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát – 2025-ben 72 700 forintot –, akkor ezek egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, és kedvezményes adózás alá esnek.