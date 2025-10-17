Szijjártó Péter a magyar–kirgiz stratégiai tanács ülését követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a világpolitikában egetrengető változások zajlanak, Európában egy háborús pszichózis uralkodott el, és a kioktatás, a leckéztetés vált a kapcsolattartás alapjává, vagyis ha valaki a mainstreammel szembenálló véleményt merészel megfogalmazni, akkor azt azonnal megbélyegzik, rágalmazzák, minősítgetik.

Brüsszel folytatja az öngyilkos stratégiát, el akarják vágni a kapcsolatot Közép-Ázsiával is Fotó: MTI/Lehoczky Péter

Mi, magyarok más stílust képviselünk, más hozzáállást. Mi a párbeszédben hiszünk, s mi azt gondoljuk, hogy a kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködés hozhat kölcsönös előnyöket. (…) Mi a béke pártján állunk, és azt gondoljuk, hogy a háborúkra a diplomácia, a tárgyalás hozhatja el a megoldást

– emelte ki, hozzátéve, hogy ez is közös Magyarországban és Kirgizisztánban, mind a két ország a békepárti tábor része. Illetve örömét fejezte ki, hogy Magyarország megfigyelőként részt vehet a Türk Államok Szervezetének munkájában, azt hangoztatván, hogy „minden, ami rossz az európai politikában, az nincsen a türk világ együttműködésében”.

Ott továbbra is a kölcsönös tisztelet jelenti az együttműködés alapját. És nem is véletlen, hogy Közép-Ázsia ma egy olyan térsége a világnak, amelyik kifejezetten gyorsan fejlődik és dinamikusan növekszik

– húzta alá.