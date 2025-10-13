Szijjártó Péter: Itt az idő leszámolni a szankciós politikával

Brüsszel szankciós elvakultságára most már ráadásul az európai–közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, mivel az uniós szankciókat a gyorsan fejlődő közép-ázsiai térség országaira is ki akarják terjeszteni. Nem véletlen az ottani országok felháborodása, hiszen semmilyen alapja nincsen ezeknek a szankciós intézkedéseknek, azok teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a realitásokat