A Hamász fogságából szabadult magyar túsz őket hívta először

A Hamász fogságából szabadult magyar túsz

Omri Miran, aki két évig volt a Hamász fogságában, most szabadult, és ma először tudott beszélni lányaival, Ronival és Almával. A beszélgetés egy katonai támaszponton zajlott, ahol jelen volt apja és a felesége is. A magyar túsz szenvedése is véget ért.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 12:16
A Hamász fegyveresei őrt álltak a túszátadásra várakozó tömeg mellett
A Hamász fegyveresei őrt álltak a túszátadásra várakozó tömeg mellett Fotó: BASHAR TALEB Forrás: AFP
A héber nyelvű sajtó hírei szerint a Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó 13 fogva tartott túszt. Ennek értelmében nincs több túsz a terrorszervezet fogságában. Korábban a Magyar Nemzeten is megírtuk, hogy a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. Omri Miran két év után most először láthatta családját egy videóhívásban – számolt be róla az Origo.

A magyar túsz, Omri Miran is kiszabadult a Hamász fogságából
A magyar túsz, Omri Miran is kiszabadult a Hamász fogságából. Fotó: Getty Images North America/Kayla Bartkowski

Kiszabadult a magyar túsz a Hamász fogságából

A férfit ma reggel szabadon bocsátotta a Hamász terrorszervezet, és egy tableten keresztül tudott beszélni Roni nevű, négyéves, valamint Alma nevű, kétéves lányával a Re’im katonai támaszpontról. A kislányok jelenleg más családtagjaikkal együtt várakoznak az apjukra a tel-avivi Ichilov kórházban. 

A héber nyelvű sajtó szerint ma végre véget ért a több mint két éven át húzódó izraeli túszdráma, és már csak 28 túsz holttestének átadása van hátra.

 

Borítókép: A Hamász fegyveresei őrt álltak a túszátadásra várakozó tömeg mellett (Fotó: AFP)

