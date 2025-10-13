A Hamász fogságából szabadult magyar túsz őket hívta először

A héber nyelvű sajtó hírei szerint a Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó 13 fogva tartott túszt. Ennek értelmében nincs több túsz a terrorszervezet fogságában. Korábban a Magyar Nemzeten is megírtuk, hogy a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. Omri Miran két év után most először láthatta családját egy videóhívásban – számolt be róla az Origo.

A magyar túsz, Omri Miran is kiszabadult a Hamász fogságából. Fotó: Getty Images North America/Kayla Bartkowski

Kiszabadult a magyar túsz a Hamász fogságából

A férfit ma reggel szabadon bocsátotta a Hamász terrorszervezet, és egy tableten keresztül tudott beszélni Roni nevű, négyéves, valamint Alma nevű, kétéves lányával a Re’im katonai támaszpontról. A kislányok jelenleg más családtagjaikkal együtt várakoznak az apjukra a tel-avivi Ichilov kórházban.