Már Koszovónak kell segítenie a briteknek a migráció kezelésében

Keir Starmer szerdán Londonban látja vendégül a régió hat országának vezetőit, hogy eleget tegyen ígéretének: csökkenteni kívánja az Egyesült Királyságban illegálisan tartózkodó bevándorlók számát. A találkozó előtt Kurti bizakodóan nyilatkozott az Egyesült Királysággal kialakítandó együttműködés lehetőségéről, amelyről a felek várhatóan a szerdai megbeszélések alkalmával, a hivatalos programon kívül is egyeztetnek – írja a Politico.

Egy zártkörű megbeszélésen Kurti elmondta:

Segíteni szeretnénk az Egyesült Királyságnak – úgy gondoljuk, ez baráti és politikai kötelességünk. Korlátozottak a lehetőségeink, de mindenképpen segíteni akarunk, és jelenleg is rendszeres kapcsolatban állnak belügyminisztériumi és jogi szakértőink, hogy közösen találjunk zökkenőmentes, kölcsönösen előnyös megoldásokat.

Hozzátette, hogy cserébe Koszovó szorosabb biztonsági együttműködést szeretne elérni, és bár a részletekről még egyeztetnek, „úgy gondolom, sikeres eredményre jutunk majd.”