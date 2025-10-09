Keir Starmer brit miniszterelnök egyre közelebb kerül ahhoz, hogy aláírjon egy megállapodást, amelynek értelmében a migránsokat Koszovóba deportálnák, ami azonban potenciálisan új feszültségeket szülhet Oroszországgal.
Ebbe az országba deportálja a migránsokat Nagy-Britannia
Az Egyesült Királyság fontolóra vette, hogy Koszovóval kössön megállapodást az illegális bevándorlók deportálására. A brit kormány számára a kérdés sürgető: a kis hajókkal érkező migránsok áramlását szeretnék megfékezni, miközben a regionális politikai és biztonsági kihívások is árnyalják a tervet.
Csütörtökön Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó, Észak-Macedónia és Montenegró külügyminiszterei gyűltek össze Hillsborough Castle-ben, Észak-Írországban. Az Egyesült Királyság célja, hogy ezeket az országokat szorosabban integrálja más európai szövetségesekkel és intézményekkel.
A bevándorlás kérdése különösen hangsúlyos volt, hiszen a brit kormány kétségbeesetten igyekszik megoldani a kis hajókkal történő átkelések problémáját és csökkenteni az illegális migránsok számát.
A találkozó a diplomáciai tárgyalások része, amelynek célja, hogy az Egyesült Királyságban menedékjogot kérő migránsok ügyét egy másik országban bírálják el. Két kormánytisztviselő megerősítette a Politicónak, hogy a migrációs központokról informális tárgyalások folynak, de még semmi sem végleges.
A tervek aláírására a regionális vezetők következő találkozóján, október 22-én kerülhet sor.
Koszovót a brit kormány előnyös partnerként tekinti, mivel az ország szoros kapcsolatokat ápol a Nyugattal, és stratégiai motivációja erősebb, mint pénzügyi érdeke. A koszovói vezetés célja, hogy elhárítsa Szerbia és Oroszország potenciális fenyegetéseit, így a brit partnerség számára ideális lehetőséget jelent.
Koszovó vált a brit menedékjogi offshore fő jelöltjévé, miután Starmer nem tudta megnyerni Albániát egy korábbi látogatása során. Andi Hoxhaj, a King’s College London jogi előadója szerint a korábbi albániai látogatás inkább vágyálomnak bizonyult, így Koszovó praktikus alternatívát kínál. A régió instabilitása ugyanakkor komoly kockázatot jelent.
Koszovó pozitívan tekint a megállapodásra, ám a térség orosz befolyása és a szerb–koszovói feszültségek miatt a terv megvalósítása kihívásokkal járhat.
A brit kormány folyamatosan szorgalmazza a migráció elleni fellépést
Yvette Cooper külügyminiszter bejelentette, hogy 10 millió fontot (4,5 milliárd forint) szánnak a nyugat-balkáni embercsempészet elleni programokra, és átcsoportosítják a tisztviselőket a külügyminisztériumból a migráció kezelésére.
Bár a megállapodás előnyös lehet Nagy-Britannia számára, a regionális elemzők óvatosságra intenek: a Balkán instabilitása, a kis hajókkal érkező migránsok áramlása és az orosz befolyás mind komoly akadályt jelenthet a terv megvalósításában.
Ha azonban sikerül, Starmer számára az stratégiai előnyt jelenthet.
Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok
Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy a brit Konzervatív Párt új egységet hozna létre „Removals Force” néven, amely az illegálisan érkező migránsok tömeges kiutasítását végezné. Az amerikai mintára szervezett csapat a rendőrséggel együttműködve dolgozna.
Borítókép: A brit kormány folyamatosan szorgalmazza a migráció elleni fellépést (Fotó: AFP)
