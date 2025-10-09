migránsAngliaKoszovóNagy-Britannianyugat-balkánillegális bevándorlásdeportálás

Ebbe az országba deportálja a migránsokat Nagy-Britannia

Az Egyesült Királyság fontolóra vette, hogy Koszovóval kössön megállapodást az illegális bevándorlók deportálására. A brit kormány számára a kérdés sürgető: a kis hajókkal érkező migránsok áramlását szeretnék megfékezni, miközben a regionális politikai és biztonsági kihívások is árnyalják a tervet.

Sebők Barbara
2025. 10. 09. 14:48
A brit kormány folyamatosan szorgalmazza a migráció elleni fellépést Forrás: AFP
Keir Starmer brit miniszterelnök egyre közelebb kerül ahhoz, hogy aláírjon egy megállapodást, amelynek értelmében a migránsokat Koszovóba deportálnák, ami azonban potenciálisan új feszültségeket szülhet Oroszországgal.

A brit kormány szorgalmazza a migránsok elleni fellépést (Fotó: AFP)

Csütörtökön Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó, Észak-Macedónia és Montenegró külügyminiszterei gyűltek össze Hillsborough Castle-ben, Észak-Írországban. Az Egyesült Királyság célja, hogy ezeket az országokat szorosabban integrálja más európai szövetségesekkel és intézményekkel. 

A bevándorlás kérdése különösen hangsúlyos volt, hiszen a brit kormány kétségbeesetten igyekszik megoldani a kis hajókkal történő átkelések problémáját és csökkenteni az illegális migránsok számát.

A találkozó a diplomáciai tárgyalások része, amelynek célja, hogy az Egyesült Királyságban menedékjogot kérő migránsok ügyét egy másik országban bírálják el. Két kormánytisztviselő megerősítette a Politicónak, hogy a migrációs központokról informális tárgyalások folynak, de még semmi sem végleges. 

A tervek aláírására a regionális vezetők következő találkozóján, október 22-én kerülhet sor.

Koszovót a brit kormány előnyös partnerként tekinti, mivel az ország szoros kapcsolatokat ápol a Nyugattal, és stratégiai motivációja erősebb, mint pénzügyi érdeke. A koszovói vezetés célja, hogy elhárítsa Szerbia és Oroszország potenciális fenyegetéseit, így a brit partnerség számára ideális lehetőséget jelent.

Britain's Prime Minister Keir Starmer arrives at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai on October 8, 2025. Starmer arrived in India to meet his counterpart Narendra Modi and promote the recently signed trade deal with the south Asian nation. (Photo by Leon Neal / POOL / AFP)
Koszovó vált a brit menedékjogi offshore fő jelöltjévé, miután Starmer nem tudta megnyerni Albániát (Fotó: AFP)

Koszovó vált a brit menedékjogi offshore fő jelöltjévé, miután Starmer nem tudta megnyerni Albániát egy korábbi látogatása során. Andi Hoxhaj, a King’s College London jogi előadója szerint a korábbi albániai látogatás inkább vágyálomnak bizonyult, így Koszovó praktikus alternatívát kínál. A régió instabilitása ugyanakkor komoly kockázatot jelent.

Koszovó pozitívan tekint a megállapodásra, ám a térség orosz befolyása és a szerb–koszovói feszültségek miatt a terv megvalósítása kihívásokkal járhat. 

A brit kormány folyamatosan szorgalmazza a migráció elleni fellépést

Yvette Cooper külügyminiszter bejelentette, hogy 10 millió fontot (4,5 milliárd forint) szánnak a nyugat-balkáni embercsempészet elleni programokra, és átcsoportosítják a tisztviselőket a külügyminisztériumból a migráció kezelésére.

Bár a megállapodás előnyös lehet Nagy-Britannia számára, a regionális elemzők óvatosságra intenek: a Balkán instabilitása, a kis hajókkal érkező migránsok áramlása és az orosz befolyás mind komoly akadályt jelenthet a terv megvalósításában. 

Ha azonban sikerül, Starmer számára az stratégiai előnyt jelenthet.

Az illegális migránsok tömeges kiutasítására készülnek a brit konzervatívok

Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy a brit Konzervatív Párt új egységet hozna létre „Removals Force” néven, amely az illegálisan érkező migránsok tömeges kiutasítását végezné. Az amerikai mintára szervezett csapat a rendőrséggel együttműködve dolgozna.

Borítókép: A brit kormány folyamatosan szorgalmazza a migráció elleni fellépést (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

