Ebbe az országba deportálja a migránsokat Nagy-Britannia

Koszovót a brit kormány előnyös partnerként tekinti, mivel az ország szoros kapcsolatokat ápol a Nyugattal, és stratégiai motivációja erősebb, mint pénzügyi érdeke. A koszovói vezetés célja, hogy elhárítsa Szerbia és Oroszország potenciális fenyegetéseit, így a brit partnerség számára ideális lehetőséget jelent.

Koszovó vált a brit menedékjogi offshore fő jelöltjévé, miután Starmer nem tudta megnyerni Albániát (Fotó: AFP)

Koszovó vált a brit menedékjogi offshore fő jelöltjévé, miután Starmer nem tudta megnyerni Albániát egy korábbi látogatása során. Andi Hoxhaj, a King’s College London jogi előadója szerint a korábbi albániai látogatás inkább vágyálomnak bizonyult, így Koszovó praktikus alternatívát kínál. A régió instabilitása ugyanakkor komoly kockázatot jelent.