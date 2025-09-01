Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

LvivUkrajnakényszersorozás

Ezt nem hiszi el: innen hurcoltak el egy férfit Ukrajnában

Sokkoló videó látott napvilágot a Lviv régióbeli Hodorivból. Ukrajnában a toborzóközpont emberei ezúttal egy autómosónál csaptak le.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 8:33
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában, a Lviv régióhoz tartozó Hodoriv városában a toborzóközpont emberei egy autómosó területéről hurcoltak el egy férfit, szúrta ki az Origo.

Döbbenetes helyen csaptak le Ukrajnában a sorozó katonák (X)
Döbbenetes helyen csaptak le Ukrajnában a sorozó katonák (Forrás: X)

A történtek ismét jól mutatják, hogyan zajlik a kényszersorozás Ukrajnában: a hatóságok bárhol és bármikor lecsaphatnak.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Elképesztő: Ukrajnában ezeknek tényleg ennyi eszük van?

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu