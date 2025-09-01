Ukrajnában, a Lviv régióhoz tartozó Hodoriv városában a toborzóközpont emberei egy autómosó területéről hurcoltak el egy férfit, szúrta ki az Origo.
Ezt nem hiszi el: innen hurcoltak el egy férfit Ukrajnában
Sokkoló videó látott napvilágot a Lviv régióbeli Hodorivból. Ukrajnában a toborzóközpont emberei ezúttal egy autómosónál csaptak le.
A történtek ismét jól mutatják, hogyan zajlik a kényszersorozás Ukrajnában: a hatóságok bárhol és bármikor lecsaphatnak.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szexuális propaganda jelent meg a lengyel iskolákban
A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult.
Orbán Viktor: Magyarország kimarad a háborúból
Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől – írta a miniszterelnök a Harcosok Klubjában.
Putyin és szövetségesei: geopolitikai erődemonstráció Kínában
Ukrajna ügye is szóba kerül.
Lezuhant egy katonai helikopter + videó
Meghalt öt ember.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szexuális propaganda jelent meg a lengyel iskolákban
A liberális Tusk-kormány a családok ellen fordult.
Orbán Viktor: Magyarország kimarad a háborúból
Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől – írta a miniszterelnök a Harcosok Klubjában.
Putyin és szövetségesei: geopolitikai erődemonstráció Kínában
Ukrajna ügye is szóba kerül.
Lezuhant egy katonai helikopter + videó
Meghalt öt ember.