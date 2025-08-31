Újabb botrányos jelenet játszódott le Ukrajnában: Dnyipróban egy férfi a katonai toborzóközpont (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni. Nem sokkal később katonai biztosokat szállító jármű érkezett a helyszínre, és a tisztek azonnal számon kérték az étterem személyzetét, hová tűnt a férfi.
Az erőszakos sorozás elől menekülő férfi egy étterem udvarában bújt el + videó
Dnyipróban különös jelenet játszódott le: egy férfi a toborzóiroda (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni.
A kényszersorozók hoppon maradtak
Az egyik katona demonstratívan kibiztosította automata fegyverét, de erre sem reagáltak a brutális sorozás elől menekülő férfit védő dolgozók.
A TCK embereinek terve aznap így nem járt sikerrel.
A dnyiprói eset nem elszigetelt, hanem egy szélesebb folyamat része: a lakosság egyre nyíltabban fordul szembe a kényszertoborzással és a végtelennek tűnő háborúval.
Borítókép: Képernyőkép
Veszélyben lehet a Putyin–Zelenszkij-csúcs?
Trump szerint az amerikai légierőre is szükség lehet a béke megteremtéséhez.
Egyértelmű, hogy Zelenszij hazánkat fenyegette
Amerikai és orosz vállalatok egymással egyeztetnek, de Brüsszel még mindig újabb szankciókat akar.
Kényszertoborzás Ukrajnában: hajtóvadászat az „ágyútöltelék” után + videó
Az erőszakos módszerek mutatják, mennyire kimerült az ukrán hadsereg.
Egy elutasított menedékkérő egy 16 éves lányt lökött egy vonat elé Alsó-Szászországban
Az iraki férfi kiutasításra várt, a bíróság az idegenrendészeti hatóságot okolja.
