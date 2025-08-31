sorozóközpontUkrajnakényszersorozásDnyipróTCK

Az erőszakos sorozás elől menekülő férfi egy étterem udvarában bújt el + videó

Dnyipróban különös jelenet játszódott le: egy férfi a toborzóiroda (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni.

Újabb botrányos jelenet játszódott le Ukrajnában: Dnyipróban egy férfi a katonai toborzóközpont (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni. Nem sokkal később katonai biztosokat szállító jármű érkezett a helyszínre, és a tisztek azonnal számon kérték az étterem személyzetét, hová tűnt a férfi.

A kényszersorozók hoppon maradtak

Az egyik katona demonstratívan kibiztosította automata fegyverét, de erre sem reagáltak a brutális sorozás elől menekülő férfit védő dolgozók.

A TCK embereinek terve aznap így nem járt sikerrel.

A dnyiprói eset nem elszigetelt, hanem egy szélesebb folyamat része: a lakosság egyre nyíltabban fordul szembe a kényszertoborzással és a végtelennek tűnő háborúval.

