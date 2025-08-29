Ukrajnakényszersorozáserőszak

Felháborodott helyiek kergették el a sorozókat Luckban

Luck városában ismét feszültség robbant ki az ukrán katonai sorozóbizottság emberei és a helyiek között. A közösségi médiában terjedő felvételen látszik, ahogy a dühös tömeg megakadályozza a sorozókat abban, hogy férfiakat hurcoljanak el a frontra, majd rövid időn belül elkergetik őket a helyszínről.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 18:37
Zelenszkij és von der Leyen (Fotó: AFP)
Újabb videó került elő az ukrán kényszersorozásról. A sorozók ezúttal Luckban jelentek meg. 

Felháborodott helyiek kergették el a sorozókat Luckban (X)

A videón látható, hogy a környékbeliek dühösen tiltakoznak, és rövid időn belül elkergették a sorozókat.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (AFP)

