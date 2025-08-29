Újabb videó került elő az ukrán kényszersorozásról. A sorozók ezúttal Luckban jelentek meg.
Felháborodott helyiek kergették el a sorozókat Luckban
Luck városában ismét feszültség robbant ki az ukrán katonai sorozóbizottság emberei és a helyiek között. A közösségi médiában terjedő felvételen látszik, ahogy a dühös tömeg megakadályozza a sorozókat abban, hogy férfiakat hurcoljanak el a frontra, majd rövid időn belül elkergetik őket a helyszínről.
A videón látható, hogy a környékbeliek dühösen tiltakoznak, és rövid időn belül elkergették a sorozókat.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (AFP)
