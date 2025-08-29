kényszersorozásUkrajnaOdessza

Rémálom Odesszában: sosem lesz vége a kegyetlen kényszersorozásnak

A közösségi médiában terjed egy felvétel, amely Odesszában készült, és egy újabb kényszersorozási esetet mutat be. A videón az látszik, hogy a katonai sorozóközpont (TCC) emberei egy civil férfit erőszakkal tuszkolnak be egy furgonba.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 16:46
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
A történtek ismét ráirányítják a figyelmet a kegyetlen ukrán kényszersorozási gyakorlatra: a frontra embereket toborzó katonák egyre keményebb módszereket vetnek be a mozgósítás teljesítése érdekében.

Kegyetlen kényszersorozás zajlik Odesszában (X)
Videó rögzítette, ahogy Odesszában erőszakkal hurcoltak el egy férfit a sorozóbizottság emberei:

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (AFP)

