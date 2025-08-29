A történtek ismét ráirányítják a figyelmet a kegyetlen ukrán kényszersorozási gyakorlatra: a frontra embereket toborzó katonák egyre keményebb módszereket vetnek be a mozgósítás teljesítése érdekében.
Rémálom Odesszában: sosem lesz vége a kegyetlen kényszersorozásnak
A közösségi médiában terjed egy felvétel, amely Odesszában készült, és egy újabb kényszersorozási esetet mutat be. A videón az látszik, hogy a katonai sorozóközpont (TCC) emberei egy civil férfit erőszakkal tuszkolnak be egy furgonba.
Videó rögzítette, ahogy Odesszában erőszakkal hurcoltak el egy férfit a sorozóbizottság emberei:
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Felháborodott helyiek kergették el a sorozókat Luckban
Újabb videó került elő az ukrán kényszersorozásról.
Ukrajna két hidat is felrobbantott Oroszországban
Egy drónt és az oroszok aknáit használták.
A Moszkva elleni szankciók, amelyek inkább Európának fájnak
Az uniós intézkedések mérlege Oroszországgal szemben.
Terrortámadást készítettek elő Ferenc pápa ellen
Hollandiában tartóztatták le azt az ISIS-terroristát, aki tavaly júliusban arra készült, hogy merényletet kövessen el Ferenc pápa ellen trieszti lelkipásztori látogatása során.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Felháborodott helyiek kergették el a sorozókat Luckban
Újabb videó került elő az ukrán kényszersorozásról.
Ukrajna két hidat is felrobbantott Oroszországban
Egy drónt és az oroszok aknáit használták.
A Moszkva elleni szankciók, amelyek inkább Európának fájnak
Az uniós intézkedések mérlege Oroszországgal szemben.
Terrortámadást készítettek elő Ferenc pápa ellen
Hollandiában tartóztatták le azt az ISIS-terroristát, aki tavaly júliusban arra készült, hogy merényletet kövessen el Ferenc pápa ellen trieszti lelkipásztori látogatása során.