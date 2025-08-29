KényszersorozásUkrajnaTCKorosz-ukrán háború

Már az ukrán iskoláknál is folyik a kényszersorozás + videó

Az ukrán hadsereg utánpótlási problémái miatt egyre több toborzó alkalmaz brutális módszereket, most egy iskola közelében rendeztek jelenetet. A civil lakosság egyre hangosabban tiltakozik a kényszersorozások során tapasztalt erőszak ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 13:26
A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)
Az ukrán civilek egyre kevésbé tartják elfogadhatónak az ukrán hadsereg sorozási gyakorlatát, és sokan próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Az incidensek egyre több vitát generálnak, miközben a lakosság ellenállása erősödik a kényszersorozásokkal szemben – számolt be róla az Origo.

A kényszersorozásból elege van az ukránoknak
A kényszersorozásból elegük van az ukránoknak
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Kényszersorozás egy iskolánál

A katonai toborzóközpont (TCK) munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. Az eset egy iskolánál, kisgyerekek szeme láttára játszódott le, akik értetlenül nézték a dulakodást.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól.

Borítókép: A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)

