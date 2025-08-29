Már az ukrán iskoláknál is folyik a kényszersorozás + videó

Az ukrán civilek egyre kevésbé tartják elfogadhatónak az ukrán hadsereg sorozási gyakorlatát, és sokan próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Az incidensek egyre több vitát generálnak, miközben a lakosság ellenállása erősödik a kényszersorozásokkal szemben – számolt be róla az Origo.

A kényszersorozásból elegük van az ukránoknak

Kényszersorozás egy iskolánál

A katonai toborzóközpont (TCK) munkatársai erőszakot alkalmaztak egy férfi ellen, akit egy nő is próbált megvédeni. Az eset egy iskolánál, kisgyerekek szeme láttára játszódott le, akik értetlenül nézték a dulakodást.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól.

Borítókép: A kényszersorozás miatt retteg az ukrán lakosság (AFP)