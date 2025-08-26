Ukrajnában komoly problémát jelent a hadsereg utánpótlásának biztosítása. A lakosság egyre hangosabban tiltakozik a kényszersorozások során tapasztalt erőszak miatt, és sokan próbálják megakadályozni a fiatalok elhurcolását. A civil ellenállás fokozódik, az ukránok egyre kevésbé fogadják el a kényszert – számolt be róla az Origo.
Kényszersorozás Ukrajnában: lefogtak egy nőt a TCK emberei + videó
Az ukrán civilek egyre kevésbé tartják elfogadhatónak az ukrán hadsereg sorozási gyakorlatát és sokan próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Az incidensek egyre több vitát generálnak, miközben a lakosság ellenállása erősödik a kényszersorozásokkal szemben.
Egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól
Ukrajnában a TCK munkatársai egy fiatal férfit vettek célba. Egy nő közbelépett, hogy segítsen neki, ám próbálkozása kudarcba fulladt, mert a toborzók egyszerűen lefogták. Az eset jól mutatja, mennyire tehetetlenek a civilek.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Kijevben videóra vették, ahogy egy rendőr erőszakot alkalmaz a kényszersorozásnál.
Borítókép: Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból (Fotó: AFP)
