Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

TCKkényszersorozáshadsereg

Kényszersorozás Ukrajnában: lefogtak egy nőt a TCK emberei + videó

Az ukrán civilek egyre kevésbé tartják elfogadhatónak az ukrán hadsereg sorozási gyakorlatát és sokan próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Az incidensek egyre több vitát generálnak, miközben a lakosság ellenállása erősödik a kényszersorozásokkal szemben.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 13:35
Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból
Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában komoly problémát jelent a hadsereg utánpótlásának biztosítása. A lakosság egyre hangosabban tiltakozik a kényszersorozások során tapasztalt erőszak miatt, és sokan próbálják megakadályozni a fiatalok elhurcolását. A civil ellenállás fokozódik, az ukránok egyre kevésbé fogadják el a kényszert – számolt be róla az Origo.

Egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól
Egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól
Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY

Egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól

Ukrajnában a TCK munkatársai egy fiatal férfit vettek célba. Egy nő közbelépett, hogy segítsen neki, ám próbálkozása kudarcba fulladt, mert a toborzók egyszerűen lefogták. Az eset jól mutatja, mennyire tehetetlenek a civilek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Kijevben videóra vették, ahogy egy rendőr erőszakot alkalmaz a kényszersorozásnál.

Borítókép: Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektörvény

Ugye, ti is mind így képzeltétek a jövőt?

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu