Kényszersorozás Ukrajnában: lefogtak egy nőt a TCK emberei + videó

Egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a kényszersorozástól

Ukrajnában a TCK munkatársai egy fiatal férfit vettek célba. Egy nő közbelépett, hogy segítsen neki, ám próbálkozása kudarcba fulladt, mert a toborzók egyszerűen lefogták. Az eset jól mutatja, mennyire tehetetlenek a civilek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Kijevben videóra vették, ahogy egy rendőr erőszakot alkalmaz a kényszersorozásnál.

Borítókép: Ukrajnában egy fiatal férfit a TCK munkatársai gyűjtöttek be egy parkból (Fotó: AFP)