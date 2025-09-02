A videón az látható, ahogy Zelenszkij emberei egy férfit próbálnak erővel betuszkolni egy furgonba. Több asszony is megpróbált közbelépni az utcai jelenet során, hogy megvédje a férfit, ám erőfeszítéseik sikertelennek bizonyultak, írta meg az Origo.
Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói
Újabb megdöbbentő felvétel került elő az ukrajnai sorozások erőszakos módszereiről. A videó Odesszában készült, ahol fényes nappal, járókelők előtt kíséreltek meg Zelenszkij katonái elhurcolni egy férfit.
Az elmúlt hónapokban több hasonló videó került nyilvánosságra, amelyek megmutatják, milyen eszközökkel próbálják az ukrán hatóságok pótolni a fronton elszenvedett emberveszteségeket. Az erőszakos utcai sorozások mindeközben egyre nagyobb felháborodást keltenek.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)
