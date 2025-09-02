Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói

A videón az látható, ahogy Zelenszkij emberei egy férfit próbálnak erővel betuszkolni egy furgonba. Több asszony is megpróbált közbelépni az utcai jelenet során, hogy megvédje a férfit, ám erőfeszítéseik sikertelennek bizonyultak, írta meg az Origo.

Odesszában egy férfit próbálnak erőszakkal betuszkolni egy furgonba Zelenszkij emberrablói (Telegram)