Rendkívüli

Elfogták a 22 hónapos kislány feltételezett gyilkosát

kényszersorozásorosz-ukrán háborúOdessza

Odesszából vitték el a férfit Zelenszkij emberrablói

Újabb megdöbbentő felvétel került elő az ukrajnai sorozások erőszakos módszereiről. A videó Odesszában készült, ahol fényes nappal, járókelők előtt kíséreltek meg Zelenszkij katonái elhurcolni egy férfit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:16
Zelenszkij embere kitiltva (Fotó: AFP)
A videón az látható, ahogy Zelenszkij emberei egy férfit próbálnak erővel betuszkolni egy furgonba. Több asszony is megpróbált közbelépni az utcai jelenet során, hogy megvédje a férfit, ám erőfeszítéseik sikertelennek bizonyultak, írta meg az Origo.

Odesszában egy férfit próbálnak erőszakkal betuszkolni egy furgonba Zelenszkij emberrablói (Telegram)
Odesszában egy férfit próbálnak erőszakkal betuszkolni egy furgonba Zelenszkij emberrablói (Telegram)

Az elmúlt hónapokban több hasonló videó került nyilvánosságra, amelyek megmutatják, milyen eszközökkel próbálják az ukrán hatóságok pótolni a fronton elszenvedett emberveszteségeket. Az erőszakos utcai sorozások mindeközben egyre nagyobb felháborodást keltenek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

Erőszakos kényszersorozás a kamerák előtt – nem tettek semmit a rendőrök

