pápaságpüspökegyházfőmodernitás

Visszafoglalás – Létezhet-e keresztény politika? + videó

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 15:13

Több tudományos írásban is előkerül a dilemma, hogy van-e keresztény politika, létezhet-e ilyen egyáltalán. Felmerült a Vatikán, mint önálló állam kérdésköre is, amely ma teljesen mást jelent, mint a középkorban, de szóba került az is, mit jelenthetett a kereszténység és a politika az ókorban, a keresztényüldözések időszakában. A fogalomról és mindarról ami mögötte van, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly Károly segít eligazodni a Visszafoglalás című podcastműsorunkban.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kérdés a zenitjét az invesztitúraharcok idején érte el – fogalmazott Molnár Attila Károly. Ugyanis Gergely pápa meg akarta reformálni az egyházat, hogy a püspökök kinevezése a pápaság kezébe kerüljön és ne az uralkodók joga legyen erről dönteni, mert a katolikus egyház akkor túlságosan világias volt, Gergely pápa pedig vissza akarta terelni a keresztény hithez a katolikus egyház működését. 

A konfliktus III. Ince pápa idején is tartott, a kérdés az volt, hogy a világi uralkodó német-római császárnak vagy a pápának van uralma a másik fölött. Volt egy korábbi elmélet, miszerint egymás mellett létezik a világi és az egyházi hatalom, de akkor az a probléma merült fel, ha valaki nem kapott kedvező ítéletet a világi bíróságtól, akkor elment az egyházi bírósághoz és fordítva, amelynek szinte sohasem lett vége. 

Az eszmetörténész hozzátette, ebben a vitában jött az, amikor a pápa pártiak úgy érveltek, mégis a katolikus egyházfő döntsön, mert ő ismeri az igazságot, a világiak ugyanakkor azt mondták, hogy az uralkodónak van ereje, katonája, pandúrja ahhoz, hogy betartassa a törvényeket. Mint fogalmazott, ettől kezdve jöttek a nagy dilemmák, hogy egy keresztény ember kihez legyen lojális? A konfliktus végül a pápaság vereségével zárult, jött az avignoni fogság, majd kialakultak különféle egyházak, mint az anglikánok, a gallikánok. Megmaradt az a kettősség, hogy vajon élhetünk-e ebben a földi világban úgy, hogy világi értelemben sikeresek vagyunk és egyszerre keresztények is, vagy ezt fel kell adni? 

Megadja Gábor és Molnár Attila Károly a történelmi áttekintésen keresztül jutott el a modernitásig, ahol a keresztény politikáról új elméletek születettek meg, amelyeket részletesen elemeztek eszmetörténészeink a Visszafoglalásban.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu