Visszafoglalás – A népszerűség nem egyenlő a karizmával + videó

2025. 11. 24. 15:17

Mit is jelent a karizmatikus uralom? Első hallásra az embereknek talán valamilyen guru, vagy jógi juthat eszébe, aki mindenféle ezoterikus tanításokat ad elő, de a Visszafoglalás című podcastműsorunkban politikai fogalomról lesz szó. Magát a fogalmat Max Weber vetette fel, mint az uralom típusát, a témát 1945-ben kapták fel, amely nem volt éppen jó hangzású, inkább pejoratív módon értelmezték, hogy kiket értettek alatta. Ide tartozott Lenin, Sztálin és még sorolhatnánk, kiket tartottak karizmatikusnak akkor, de napjaink gondolatait, miszerint a népszerűség nem egyenlő a karizmával, szintén értékelték. A fogalmat és történetét részletesen szétszálazta két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly.

Megadja Gábor emlékeztetett, hogy a karizmatikus uralom személyhez kötődik, politikai értelemben valami nagy vezető, aki eltér a pártpolitikától, továbbá a parlamenti folyamatoktól, vagy minden mástól, itt gondolhatunk a koalícióképzésről vagy alkudozásról. Kiemelte azt is, hogy a liberálisoknak van egy elméletük, kötődésük ahhoz, hogy a személytelen törvényeknek kell uralkodni és nem egy személynek, a politikai kötődéstől eltér ez a racionalista uralom. Hozzátette azt is, hogy 1945 után a liberális demokrácia keretei közé nehezen volt beilleszthető a karizmatikus uralom. 

Kiemelte, ha most figyeljük a liberális közvéleményt, akkor a karizmatikus problémát, a karizmatikus uralmat inkább populizmusnak nevezik, viszont, ha van egy olyan énekes, celeb és egyéb nem politikus közszereplő, akkor úgy fogalmaznak, hogy van karizmája. Példaként hozta, ha egy koncerten egy énekes megmozgat mindenkit egy politikai üzenettel, az számukra csodálatos.

Molnár Attila Károly kiemelte, beszélgetésük fő üzenete az lenne, hogy a népszerűség nem egyenlő a karizmával.

Adásunkban szó lesz az uralom különféle típusairól, a hagyományosról, tradicionálisról és a bürokratikusról is kifejtették véleményüket eszmetörténészeink, valamint azt is, hogy van-e egyfajta forradalmi jellege.

 

               
       
       
       

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

