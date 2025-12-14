Kicenzúrázott Jézus és felperzselt templomok – döbbenetes adatok a friss keresztényellenes bűnügyi statisztikából

Mindez nem más, mint Európa kulturális végjátéka. A kontinens, amely a keresztény értékrend talaján hozta létre a világ első egyetemeit, kórházait, könyvtárait, és megteremtette a modern európai kultúra alapjait, ma módszeresen számolja fel mindazt, amiből mindez kinőtt.

A vallási és kulturális önazonosság helyére olyan jelszavak léptek, mint a „sokszínűség”, a „semlegesség” és a „tolerancia”, miközben egyre kevesebben merik kimondani Krisztus nevét – paradox módon éppen karácsonykor.

A jelenség nem elszigetelt. Az Európai Keresztényekkel Szembeni Intolerancia és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja (OIDAC Europe) friss, a 2024-es évet feldolgozó jelentése szerint 2211 keresztényellenes gyűlölet-bűncselekményt regisztráltak Európában egyetlen év alatt.

#WATCH: The moment France's Immaculate Conception Church in Saint-Omer catches fire.



The fire started at midnight and lasted till 7:15 AM before being contained by local firefighters. #France #Saint_Omer #fire pic.twitter.com/kXs6uznDI6 — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) September 2, 2024

A vandalizmus, templomrongálások, szobordöntések és gyújtogatások mára mindennapossá váltak, miközben a keresztény közösségek társadalmi és kulturális marginalizációja folyamatosan erősödik.

Twice in the last 48 hours arsons have targeted the Church of Notre-Dame-des-Champs in Paris. The deliberate attack on Catholic places of worship in France must stop. pic.twitter.com/orIAqa2WWr — Catholic Sat (@CatholicSat) July 25, 2025

Keresztények veszélyben

Amikor az üldözött keresztények helyzetéről beszélünk, látnunk kell a globális valóságot is: a kereszténység ma a világ legszélesebb körben üldözött vallása

– mondta lapunknak Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára.

Világszerte több mint 300 millió keresztény él olyan országokban, ahol különböző szintű üldöztetésnek, diszkriminációnak, rendszeres zaklatásnak vagy akár fizikai erőszaknak vannak kitéve

– tette hozzá.