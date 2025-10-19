OroszországdróntShahed

Oroszország bevetette rettegett fegyverét

Légitámadások sorozata érte Ukrajnát. Oroszország ismét Shahed drónokkal támadta az ukrán területeket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 11:25
Oroszország bevetette rettegett fegyverét Fotó: PAVLO PAKHOMENKO Forrás: NurPhoto
Október 19-én éjjel az oroszok 62 Shahed és Gerbera típusú támadó drónnal, valamint más típusú drónokkal támadták meg Ukrajna területét – írta az ukrán hadsereg közlése nyomán az Origo. 

Iranian-made Shahed-136 Kamikaze drone flies over the sky of Kermanshah, Iran on March 7, 2024. Iran fired over 100 drones and ballistic missiles on Saturday, April 13, 2024, in retaliation to an attack on a building attached to the country's consular annex in Damascus that killed the guards, and two generals of the Quds Force of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) on April 01, 2024. Iran has blamed Israel for the attack on April 5, 2024 in Tehran. (Photo by Anonymous / Middle East Images via AFP)
Oroszország shahed drónokkal támadt Fotó: ANONYMOUS / Middle East Images

08:30-kor a légvédelem 40 ellenséges Shahed, Gerbera és más típusú drónt lőtt le, illetve semlegesített az ország északi és keleti részén

– áll a Telegram-csatornán közzétett bejelentésben. Tizenkilenc támadó drón becsapódását is regisztrálták, összesen hét helyszínen. A légitámadást az ukrán légierő, a légvédelmi rakétacsapatok, az elektronikus hadviselési és drónrendszer-egységek, valamint az ukrán védelmi erők mobil csoportjai hárították el – közölték az ukránok. 

 

Oroszország és Ukrajna is beveti a drónokat

Amint arról korábban beszámoltunk, dróncsapásokat mértek az ukránok is az orosz területekre. Ukrán drónok támadtak meg egy ipari létesítményt Orenburg régióban, a támadási után hatalmas lángok csaptak fel. A gyár infrastruktúrája részben megrongálódott. korábban arról is írtunk, hogy szeptemberben 20-án éjjel és a kora reggeli órákban az oroszok nagyszabású, összehangolt támadást hajtott végre Ukrajna ellen. A kombinált hadműveletben először drónok, majd több irányból indított rakéták csaptak le az ország számos régiójára. 
Borítókép: Shahed drón (Fotó: AFP)

