Oroszország bevetette rettegett fegyverét

Október 19-én éjjel az oroszok 62 Shahed és Gerbera típusú támadó drónnal, valamint más típusú drónokkal támadták meg Ukrajna területét – írta az ukrán hadsereg közlése nyomán az Origo.

Oroszország shahed drónokkal támadt Fotó: ANONYMOUS / Middle East Images

08:30-kor a légvédelem 40 ellenséges Shahed, Gerbera és más típusú drónt lőtt le, illetve semlegesített az ország északi és keleti részén

– áll a Telegram-csatornán közzétett bejelentésben. Tizenkilenc támadó drón becsapódását is regisztrálták, összesen hét helyszínen. A légitámadást az ukrán légierő, a légvédelmi rakétacsapatok, az elektronikus hadviselési és drónrendszer-egységek, valamint az ukrán védelmi erők mobil csoportjai hárították el – közölték az ukránok.