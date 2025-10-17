UkrajnaOroszországukrán dróntámadásSzocsiorosz-ukrán háború

Így akasztaná meg a békefolyamatot Zelenszkij

Robbanásokról számoltak be a megszállt Donyeckben és az oroszországi Szocsi városában az éjszaka történt állítólagos dróntámadások közepette.

Munkatársunktól
Forrás: Kyiv Independent, Facebook2025. 10. 17. 18:07
Újabb ukrán dróntámadás Szocsi ellen.
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Pilóta nélküli légi járművek (UAV) támadását igyekszik elhárítani a légvédelem” – idézte Andrej Prosunint, Szocsi polgármesterét a Kyiv Independent

Szocsi városa folyamatos célpontja az ukrán dróntámadásoknak.
Szocsi városa folyamatos célpontja az ukrán dróntámadásoknak 
(Fotó: STR / AFP)

A polgármester nyilatkozata szerint a város légvédelmi rendszerei rakétatámadást hárítottak el. Az orosz média arról számolt be, hogy több mint 10 repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését. Helyi idő szerint reggel 7.30 körül minden drón- és rakétafenyegetést elhárítottak – mondta később Prosunin.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, Ukrajna hadserege rendszeresen támadja a katonai infrastruktúrát a megszállt területeken és Oroszország mélyén, hogy csökkentse Moszkva harci erejét.

Ezúttal Donyeckben egy orosz lőszerraktárt találtak el egy ukrán dróntámadásban, a megszállt városban pedig tüzekről és robbanásokról számoltak be.

Borítókép: Újabb ukrán dróntámadás Szocsi ellen (Fotó: Telegram)

 

 

 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Így történt...

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.