Így akasztaná meg a békefolyamatot Zelenszkij

„Pilóta nélküli légi járművek (UAV) támadását igyekszik elhárítani a légvédelem” – idézte Andrej Prosunint, Szocsi polgármesterét a Kyiv Independent.

Szocsi városa folyamatos célpontja az ukrán dróntámadásoknak

(Fotó: STR / AFP)

A polgármester nyilatkozata szerint a város légvédelmi rendszerei rakétatámadást hárítottak el. Az orosz média arról számolt be, hogy több mint 10 repülőtér ideiglenesen felfüggesztette működését. Helyi idő szerint reggel 7.30 körül minden drón- és rakétafenyegetést elhárítottak – mondta később Prosunin.

Amint arról lapunkban korábban beszámoltunk, Ukrajna hadserege rendszeresen támadja a katonai infrastruktúrát a megszállt területeken és Oroszország mélyén, hogy csökkentse Moszkva harci erejét.

Ezúttal Donyeckben egy orosz lőszerraktárt találtak el egy ukrán dróntámadásban, a megszállt városban pedig tüzekről és robbanásokról számoltak be.

Borítókép: Újabb ukrán dróntámadás Szocsi ellen (Fotó: Telegram)



